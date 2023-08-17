獨／開業4年！東區「旨樂握壽司」停業 網友：太難過

台北的壽司店又少一間！鄰近捷運忠孝復興站的「旨樂握壽司專賣店」，於8月17日在官方粉絲團宣布，經過4年多的精彩經營，預計將於9月24日暫停營業。網友得知消息之後，也表示「太難過了」

2019年開幕的旨樂，店內提供有黑鮪大腹、紅喉、喜知次、干貝、海膽等約30種的握壽司，每盤60～380元不等，另外店內還有商業午餐、主廚套餐，或是鰻魚飯等不同選擇。憑藉著物有所值的價格，旨樂也成為東區商圈的人氣壽司餐廳，在Google上獲得近600則評論，平均4.5顆星。

旨樂於今日發布公告，指出將會於9月24日暫停營業。同時公告中也表示，旨樂決定暫停營業，並尋找一個更適合的店面，以便重新開始我們的餐廳夢想。新的旨樂將會保留並優化現有的菜單，同時引入新的創意，讓用餐體驗更加豐富多彩。網友們也表示「期待再相見」、「希望不要離我太遠」、「太可惜了」