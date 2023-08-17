快訊

美晶片巨頭高通傳台灣10月裁員200人 分紅打七折不調薪

獨／開業4年！東區「旨樂握壽司」停業 網友：太難過

台大化工所爆炸9傷 學生：中午聽到巨響、校園燒焦味四溢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／開業4年！東區「旨樂握壽司」停業 網友：太難過

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
旨樂店內提供有多種握壽司，獲得許多民眾喜愛。圖/擷取自旨樂粉絲頁
旨樂店內提供有多種握壽司，獲得許多民眾喜愛。圖/擷取自旨樂粉絲頁

台北的壽司店又少一間！鄰近捷運忠孝復興站的「旨樂握壽司專賣店」，於8月17日在官方粉絲團宣布，經過4年多的精彩經營，預計將於9月24日暫停營業。網友得知消息之後，也表示「太難過了」

2019年開幕的旨樂，店內提供有黑鮪大腹、紅喉、喜知次、干貝、海膽等約30種的握壽司，每盤60～380元不等，另外店內還有商業午餐、主廚套餐，或是鰻魚飯等不同選擇。憑藉著物有所值的價格，旨樂也成為東區商圈的人氣壽司餐廳，在Google上獲得近600則評論，平均4.5顆星。

旨樂於今日發布公告，指出將會於9月24日暫停營業。同時公告中也表示，旨樂決定暫停營業，並尋找一個更適合的店面，以便重新開始我們的餐廳夢想。新的旨樂將會保留並優化現有的菜單，同時引入新的創意，讓用餐體驗更加豐富多彩。網友們也表示「期待再相見」、「希望不要離我太遠」、「太可惜了」

旨樂預計將於9月24日暫停營業。圖/擷取自旨樂粉絲頁
旨樂預計將於9月24日暫停營業。圖/擷取自旨樂粉絲頁

壽司 餐廳

延伸閱讀

東區人氣網美風韓式燒酒吧　正宗韓國料理馬西搜唷

514人食物中毒！忠貞市場法國麵包繼續停業 驗出2大致病菌

房屋拆除工程吵到隔壁 保母停業9天包商判賠營業損失

兒童體適能中心突宣布停業 王思平傻眼：才剛買會員！

相關新聞

抗老當紅成分「A醇」！醫師提醒使用4原則 防曬很重要

台灣的炙熱與潮濕氣候，使肌膚帶來更多的負擔及挑戰。尤其在極端氣候環境下，肌膚的調節跟新陳代謝就無法相當規律，使得肌膚出現...

獨／開業4年！東區「旨樂握壽司」停業 網友：太難過

台北的壽司店又少一間！鄰近捷運忠孝復興站的「旨樂握壽司專賣店」，於8月17日在官方粉絲團宣布，經過4年多的精彩經營，預計...

高雄秒殺蛋黃酥「心蛋黃酥」首度北上忠孝SOGO快閃3天

來自高雄的秒殺蛋黃酥即將北上快閃，世界麵包冠軍王鵬傑將於8/25至8/27初次北上SOGO忠孝館快閃販售「心蛋黃酥」，官...

操刀世客博主視覺 日知名設計師靠2圖案打造客家意象

2023世界客家博覽會8月11日至10月15日在桃園盛大舉辦，其中主展館之一「世界館」彙集全球8大地區、20個國家的客家...

強打「追楓遊冬」雙主題 易飛網插旗台北秋季旅展、國外機票天天送

國人出國旅遊人次逐月攀升，旅遊電商易飛網（攤位編號：D525）參展明（18）日起開展的2023台北秋季旅展，以「楓旅遊」...

台鐵限量小卷便當大賣 完勝進口食材變日常販售

台鐵在今年6月鐵路便當節曾推出一款限量的小卷便當，造成轟動，銷售量完勝其他包括進口食材製作的便當，台鐵決定讓小卷便當成為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦