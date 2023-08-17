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台鐵2款小卷便當將常態銷售 每天4車站限量供應

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵2款小卷系列便當即起成常態銷售品，每份售價150元。圖／台鐵局提供
台鐵2款小卷系列便當即起成常態銷售品，每份售價150元。圖／台鐵局提供

台鐵局2款小卷系列便當即起成常態銷售品，每份售價150元。台鐵局表示，「香烤小卷西式燉飯便當」在台北、板橋車站的台北便當店販售，每天限量250份；「鮮灼小卷便當」則在台北、松山、南港車站的夢工場銷售，每天限量120份。

台鐵指出，2款小卷便當的小卷皆用獲「海洋之心生態標章」認證。「香烤小卷西式燉飯便當」是由台北鐵路餐廳研製，以西班牙海鮮風味燉飯為靈感，主菜為甘甜Q彈的香烤小卷，佐以紅蘿蔔絲、蛋絲、無籽黑橄欖和炒茭白筍等季節時蔬。

「鮮灼小卷便當」由七堵餐務室提供，每隻小卷都先用米酒醃漬過，入水「鮮燙」依舊保存濃郁鮮甜，配菜選用基隆在地漁貨製成的甜不辣、國產蔬菜，以及枸杞高麗菜、花椰菜、炒黑木耳、蜜金棗等。

台鐵表示，即起至10月31日，推出「台鐵小卷便當集點送好禮」活動，購買任一款小卷便當，可向櫃檯索取集點卡，將便當盒蓋上的「海洋之心生態標章」貼紙撕下，黏貼於集點卡，有機會兌換大翅鯨保冷袋、鎖管隨身碟及鎖管環保袋等限量贈品。

台鐵統計，今年台鐵便當每日平均銷售逾2.3萬個，1月至7月售出約500萬個便當，營收約3.95億元，銷量恢復疫前9成。

台鐵推出集點活動，10月底前買任一款小卷便當，有機會兌換大翅鯨保冷袋、鎖管隨身碟及鎖管環保袋等限量贈品。圖／台鐵局提供
台鐵推出集點活動，10月底前買任一款小卷便當，有機會兌換大翅鯨保冷袋、鎖管隨身碟及鎖管環保袋等限量贈品。圖／台鐵局提供

便當 台鐵

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