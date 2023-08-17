「亞洲50」餐廳MUME攜手格蘭多納 獻上威士忌流心月餅

2023 年台灣唯一進入「亞洲50最佳餐廳」榜單的餐廳MUME ，此次與雪莉桶專家格蘭多納（GlenDronach）攜手合作，推出「MUME x GlenDronach 珍稀雪莉典藏月餅禮盒」，禮盒中包含6顆威士忌奶皇流心月餅以及3款格蘭多納 12年、18年、21年珍稀迷你酒，每組3,990 元。即日起開放預購，預計8月29日 開始出貨，數量有限，售完為止。

MUME這次與格蘭多納攜手，將「在地風土」帶入產品設計，完美結合不同地區的食材，傳遞在地食材的美好，並向二百年的精緻威士忌工藝致敬。禮盒以橡木結構讓禮盒幻化為雪莉桶質調，結合鍍銀的五金鑲飾以及牛角勾鎖，精細雕琢每個細節。內襯以沈穩的夜空藍布料裱貼，結合格蘭多納 1826 年經典畫作元素，讓洋溢摩登氣息的禮盒增添古典優雅的神韻。

格蘭多納酒廠位於高地山谷，土地肥沃，氣候穩定而偏冷，是蘇格蘭最古老的特許酒廠之一。格蘭多納每一瓶單一麥芽威士忌，都全程於珍稀的西班牙雪莉桶熟陳完成，這也是格蘭多納成為雪莉桶專家的原因。

MUME 以永續、在地為核心價值，致力於發掘在地食材，並運用烹飪技法展現食材特色，此次選用味道濃郁且飽滿的台灣屏東頂級紅土鹽漬鴨蛋，搭配格蘭多納 12 年單一麥芽威士忌製作月餅，奶香及果乾香氣馥郁的威士忌與擁有飽滿油脂口感的紅土鴨蛋相輔相成，打造出散發雪莉桶香氣的頂級卵黃內餡。一口咬下，鹹甜交織的濃郁流沙緩綿而出，將經典臻至完美。

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