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籃球迷不會想錯過！Mamba Forever特展集結親簽球鞋、實戰球衣 致敬KOBE BRYANT傳奇精神

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
NIKE Jordan籃球體驗店成立「Mamba Forever」特展及系列活動。圖／摩曼頓提供
NIKE Jordan籃球體驗店成立「Mamba Forever」特展及系列活動。圖／摩曼頓提供

在三年前傳奇籃球巨星Kobe Bryant和他的女兒Gigi不幸離世，讓所有球迷都感到悲痛，為了延續其「黑曼巴」奮戰不懈的精神，運動產品通路摩曼頓在即日起到8月27日為止，舉辦「Mamba Forever」特展及系列活動。選在NIKE Jordan籃球體驗店成立，集結了多款珍貴的Kobe Bryant親簽名球鞋、實戰球衣和球卡等周邊，免費開放球迷參觀！

正因為每個Kobe Bryant的粉絲心中都有專屬於自己曼巴精神故事，因此摩曼頓才會在其離世三年後，舉辦Mamba Forever特展，陳列了「曼巴精神」為主題的各類展品。現場集結多款珍稀的Kobe Bryant簽名球鞋、實戰球衣、公仔和球員卡等周邊收藏，包括特殊配色球鞋及各類藝術作品，再次傳遞曼巴精神來鼓勵下一代的籃球愛好者們。除了有緬懷籃球巨星的展覽，Nike還推出少見的全白色Kobe 8 Protro 「Halo」致敬款球鞋，凸顯Kobe Bryant籃球運動的貢獻。

萬代組裝模型巡迴特展，現場將有專業老師教學，帶領粉絲一同體會組裝模型樂趣。圖／台灣萬代提供
萬代組裝模型巡迴特展，現場將有專業老師教學，帶領粉絲一同體會組裝模型樂趣。圖／台灣萬代提供

另外為回饋廣大粉絲期待，台灣萬代南夢宮模型玩具事業部，自8月19日起到12月24日期間，分別於台北華山1914文創產業園區、台中驛鐵道文化園區＆鐵鹿大街，以及高雄駁二藝術特區，推出組裝模型巡迴特展。活動現場除了展出人氣「水星的魔女」系列機體外，也將獨家呈現創鬥者全新系列「鋼彈創鬥元宇宙」相關機體，另外「遊戲王」、「火影忍者」、「寶可夢」、「數碼寶貝」、「超人力霸王」、「魔神英雄傳」等動漫角色IP組裝模型。

NIKE Jordan籃球體驗店成立「Mamba Forever」特展及系列活動。圖／摩曼頓提供
NIKE Jordan籃球體驗店成立「Mamba Forever」特展及系列活動。圖／摩曼頓提供

NIKE Jordan籃球體驗店成立「Mamba Forever」特展及系列活動。圖／摩曼頓提供
NIKE Jordan籃球體驗店成立「Mamba Forever」特展及系列活動。圖／摩曼頓提供

NIKE Jordan籃球體驗店成立「Mamba Forever」特展及系列活動。圖／摩曼頓提供
NIKE Jordan籃球體驗店成立「Mamba Forever」特展及系列活動。圖／摩曼頓提供

Nike推出少見的全白色Kobe 8 Protro 「Halo」致敬款球鞋，凸顯Kobe Bryant籃球運動的貢獻。圖／摩曼頓提供
Nike推出少見的全白色Kobe 8 Protro 「Halo」致敬款球鞋，凸顯Kobe Bryant籃球運動的貢獻。圖／摩曼頓提供

運動 粉絲 Kobe Bryant Nike

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