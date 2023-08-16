跨業聯名搶七夕商機 夏慕尼攜手歐舒丹推限定套餐

王品旗下鐵板燒品牌夏慕尼首度異業聯名，攜手法國知名美妝品牌歐舒丹推出聯名套餐，搶空七夕商機，除可形成「換粉」效應、帶進新客群外，估可帶動業績成長10~20%。

疫後餐飲快速復甦，王品主管表示，今年以來夏慕尼營運狀況維持高檔，暑假期間幾乎都是全滿，去年雖受疫情影響，營收僅近12億元，今年有望成長20%，達到14億元以上。

王品主管指出，此次夏慕尼首次進行異業聯名，主要就是看重歐舒丹的品牌力與優質會員，也與夏慕尼約60%的25~35歲年輕女性客群喜好重合，在2個月的聯名活動期間，預估會帶入10~15%的新客人，可望挹注業績提升，且台灣消費者喜歡嘗鮮，未來也規劃每年都要有不同的聯名計畫。

根據統計，台灣鐵板燒市場去年規模達到75億元，未來3~5年還會以10%以上的速度成長，而王品今年也開出高價鐵板燒品牌「阪前」與評價鐵板燒「就饗」，王品主管表示，今年夏慕尼雖然沒有展店計畫，但目前14店會持續進行新的風格裝修，目前已經有7成餐廳完成，裝修完成後的業績都能成長2成以上。