限定商品在這！Asahi Super Dry博物館必敗好物

來到全球唯一的Asahi Super Dry博物館，豈能空手而歸？雖然在參觀結束後的品飲環節，有Asahi Super Dry、Dry Zero、Extra Cold…等啤酒，以及多款無酒精飲料供應，但炎炎夏日中特別不能錯過的一款，是以零下0度至2度供應的「Asahi Super Dry Extra Cold」；此外，博物館商店中的「Asahi工廠限定小木桶熟成啤酒蛋糕」，也是人氣始終不墜的熱門伴手。

．Asahi Super Dry Extra Cold：

一般啤酒的供應溫度在攝氏5至8度左右，但日本Asahi朝日集團在2010年推出的「Asahi Super Dry Extra Cold」，卻是以零下0度至零下2度的溫度來供應。尤其現場看到「Asahi Super Dry Extra Cold」自外表結了一層冰霜的專屬酒注中壓出，更是儀式感滿滿。

夏天用零度以下的溫度享受「Asahi Super Dry Extra Cold」，格外能夠感受到沁涼俐爽的口感；在低溫的衝擊下，不但入口瞬間的爽口度更高，尾韻也更加乾淨俐落。尤其博物館特別在啤酒泡沫的表面，加上色彩繽紛的夏日煙花，更是季節感十足。

．Asahi工廠限定小木桶熟成啤酒蛋糕：

裝在小木桶裡面販售的「Asahi工廠限定小木桶熟成啤酒蛋糕」，一向是博物館的人氣限定商品。這款在Stout啤酒桶中熟成的啤酒蛋糕，酒精濃度3.6%，吃的時候可以感覺到Stout啤酒豐厚的焦香麥芽味跟苦味，跟蛋糕的甜味很複雜地交織出獨特而迷人的氣息，相當獨特。不過這款蛋糕並不適合孕婦與未成年者食用，並且吃了以後也不能開車，務必留意。倒是吃完以後，裝蛋糕的可愛小橡木桶可以保存留念，別具趣味。

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