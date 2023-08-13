LVMH、Kering集團注意了！COACH母公司將重洗牌奢侈品市場

時尚界的精品併購案不時發生，像是當今的奢侈品龍頭LVMH、Kering集團，便是透過不斷的買入具潛力的品牌，得以有今日的帝國。而旗下擁有包括Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman的Tapestry集團將以約85億美元（約2,720億元）買下Versace、Jimmy Choo和Michael Kors的母公司Capri控股，成為今年度最大的精品收購案，讓市場都十分關注後續。

經過數月討論，Tapestry集團董事會未來將會挹注約85億美元，買下Michael Kors母公司Capri控股旗下所有品牌，成為嶄新的大型精品集團。之後是否會變更集團名稱，則未可知，但往後Coach、Kate Spade、Stuart Weitzman與Versace、Jimmy Choo和Michael Kors將成為一家人，繼續搶攻不同層級的精品市場。Tapestry集團對外表示，藉由這次的併購案，可以讓品牌間達成高度互補，業務遍及超過 75個國家，而且看好合併後的全球年銷售額超過120億美元。而且合併後Tapestry可望將觸角延伸至歐洲，而Capri控股旗下原有品牌則可拓展亞洲市場。

往後Coach、Kate Spade、Stuart Weitzman與Versace、Jimmy Choo和Michael Kors將成為一家人，繼續搶攻不同層級的精品市場。圖／摘自Capri控股官網

Tapestry集團執行長Joanne Crevoiserat也在新聞資料中指出，將透過併購案與歐洲同業分庭抗禮。攤開目前的6個品牌，Coach、Kate Spade被定位成輕奢侈品牌，而Michael Kors有著高級成衣系列，處於中高價位品牌，Stuart Weitzman與Versace、Jimmy Choo則是屬於高級精品。Tapestry集團在站穩了輕奢市場後，將把重心瞄準到高價的奢侈品，於是Versace、Jimmy Choo就成為了收購重點品牌，Joanne Crevoiserat先生於外媒訪問，也不諱言的提到「Michael Kors有助拓展年輕世代的消費，但Jimmy Choo及Versace則能吸引高檔客層」。