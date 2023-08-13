星巴克「買一送一」回來了！不用抽、直接爽喝9小時

在連續22天的星巴克夏日體驗結束後，眾所期盼的星巴克「買一送一」終於回來了！星巴克宣布8月14日（週一）推出「SUMMER UP！夏週一 一起避暑喝咖啡！ 好友分享日」優惠活動，活動當天上午11點至晚上8點這9小時內，提供「買一送一」優惠，凡購買兩杯特大杯、風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。