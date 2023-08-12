中秋禮盒變身劇場、桌遊、紙雕！星飯店賣月餅拚創意

中秋佳節將至，各家月餅大玩創意，除了講究內餡與餅皮，今年呼應環保、各種禮盒多可變身再利用，儼然成為另一個比拚重點。

高雄洲際酒店今年禮盒都以高雄港灣的海洋意象為主軸，標準款「升海明月．珍寶盒」，打開禮盒時，月餅如海底珍寶緩緩升起，創造視覺驚喜，盒內另附贈洲際永續收納盒；奢華款「豐海映月．藏寶盒」則從航海尋寶的角度，有著層層解鎖的樂趣，完食後，禮盒還將蛻變為「迷你浮空投影劇場」，以手機掃描盒身QR Code，再將手機置入禮盒中，即可看到盒中浮現海洋生物悠游自在的優雅身影。

台北大直英迪格酒店的「蝶舞」中秋禮盒，將月餅變得小巧精緻外，最妙的是運用立體紙雕，讓絢爛的蝴蝴精巧展翅於盒面；此蝴蝶飛舞圖騰的設計靈感，來自距離酒店步行約15分鐘，記錄了156種蝴蝶種類的劍南蝶園。禮盒內有6款廣式月餅，以及3款日式月餅，口感風味如同禮盒般繽紛多元。

麗緻餐旅集團麗緻坊的「法式中秋歡樂寶盒」，延續自19世紀法國經典、虎斑條紋糕體的點心蒂戈黑（Tigré Cake）創意迎月，內含6款口味，打破「月餅」的傳統風味概念；禮盒以「為麗緻熊籌募前往巴黎旅費」為話題，結合趣味桌遊博弈遊戲、輸贏獲熊幣、穿戴遊戲造型配等，為家人增添賞月吃餅的新玩趣。

此外，月餅也能賞心悅目的像本書。誠品行旅所在的松山文創園區，即將迎來24小時不打烊書店，第六冊「食光選集｜閱之脈動」中秋禮盒，就將經典的書盒造型揉合品牌圖騰「心之脈動」，紙面展現立體有層次的起伏線條，如同一座時光長廊，磚紅色層疊堆砌出富饒的人文印記，書盒外的木色束繩，讓整體設計更近似一本典藏精裝書，盒內集結三款傳統廣式月餅，讓中秋添加旅行、閱讀的滋味。