揭曉網議熱炒店菜色TOP10 意想不到的品項竟上榜？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「熱炒」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的熱炒菜色排行。

不少民眾喜歡在下班、活動結束後到路邊的熱炒店聚餐、飲酒，藉此放鬆一下，除了能夠輕鬆地與好友聊天，也能享用店內熱騰騰的美食，讓人愛不釋手。此次我們整理了十大熱炒菜色排行，快來看看熱炒菜色如何選擇！

「鳳梨蝦球」價位偏高仍是網友最愛 「生魚片」優惠價吸引人潮前往 ▲ 網友熱議10大熱炒菜色 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察三個月內網友針對「熱炒」相關話題的討論，發現到「鳳梨蝦球」受到眾網友喜愛。鳳梨蝦球是熱炒店內相當常見的料理，炸得酥黃的蝦仁配上酸甜的鳳梨，再淋上清爽的美乃滋，這樣的組合堪稱絕配，就有網友發文尋找鳳梨蝦球的同好，引來許多網友留言「鳳梨蝦球好吃到爆」、「好吃！必加美乃滋跟巧克力米」，紛紛表示鳳梨蝦球為熱炒店必點料理。

然而，也有部分網友對於這樣的說法不以為然，提到「鳳梨蝦球盤到爆」、「很好吃，但很貴是真的」等，認為鳳梨蝦球雖然美味，卻因為價格過高無法常點。不過對於多數網友而言，鳳梨蝦球仍然是心目中熱炒店必點之一，推薦尚未品嚐過的民眾一定要試試這道特別的料理。

說到熱炒，「生魚片」這道冷盤料理意外上榜。有些熱炒店以其生魚片價格優惠而聞名，就有知名美食節目分享CP值相當高的餐廳，介紹「只要內用有點熱炒料理的話，20片生魚片只要100元」，如此優惠的價格吸引許多遊客慕名前往。

而「客家小炒」同樣是受到許多人愛戴的熱炒料理之一，由「魷魚、五花肉、豆干、芹菜」四大食材翻炒而成，內裏軟嫩的豆干配上富含嚼勁的魷魚，再加上佈滿油脂的五花肉，醬香味十足，口感非常豐富，是道色香味俱全的美食，令人回味無窮。

此外，「蔥爆牛肉」也是一道相當考驗熱炒店功力的佳餚。論壇上就有網友發文提問，熱炒店的哪道料理是必點的？其中「蔥爆牛肉」就在留言區中脫穎而出，有老饕說到「蔥爆牛肉最容易看出店家功力」，認為蔥爆牛肉技術門檻較高，可從這盤菜看出店家做料理的能力，推薦民眾可試試看這道看似平凡卻講求技術的菜色。

熱炒店品項五花八門，菜單常常看起來落落長，令人陷入選擇障礙，而每家店都有屬於自己店內的特色菜，也有各家餐廳必備的經典料理。你心目中的必吃熱炒是什麼呢？下次在熱炒店內因玲琅滿目的菜色而「選擇困難」時，不妨參考上述網友推薦菜餚，嚐嚐這些經典不敗美食！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「熱炒店料理」相關討論則數。觀測期間：2023/04/19~2023/07/18，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast 評論（排除抽獎文）

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