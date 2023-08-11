八月堂可頌「買1送1」！8月壽星還送「北海道布丁」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
八月堂限時推出可頌「買1盒送1盒」的優惠。圖／八月堂提供
八月堂限時推出可頌「買1盒送1盒」的優惠。圖／八月堂提供

連鎖可頌店「八月堂」為慶祝8月品牌月，限時限店推出「8月壽星送北海道布丁」優惠，結帳再享85折。另外8月17日當天，可頌直接享「買1盒送1盒」。同時八月堂也與社團法人中華民國喜願協會攜手推出「八月堂喜願禮盒」，凡售出一個禮盒，八月堂將捐出售價10%作為公益使用。

8月11日至8月31日期間，凡至八月堂大坪林概念店2樓內用消費，8月壽星憑身份證件，即可贈送「北海道布丁」1份，價值75元，結帳再享85折優惠（每人需點主餐1份）。另外在8月17日國際可頌日當天，下午14:00起現享「可頌買1盒送1盒」，再贈送環保不織布提袋，每店限量50組，售完為止。另外八月堂也將於8月14日發送LINE好友限定優惠券，憑券購買「法式蝴蝶千層派、極致奶油曲奇餅、奶油酥烤脆餅」即可享 9折優惠。

八月堂今年與社團法人中華民國喜願協會攜手推出「八月堂喜願禮盒」，內含有胡桃木盤1個、毛氈墊1個、法式千層蝴蝶派3包（2片/包）、巧克力千層蝴蝶派3包（2 片/包），每盒售價580元。每售出一盒，八月堂將會捐贈售價 10%予社團法人中華民國喜願協會，作為「喜願兒圓夢計畫」經費，讓民眾吃甜點也能做愛心。

八月堂與社團法人中華民國喜願協會攜手推出「八月堂喜願禮盒」。圖／八月堂提供
八月堂與社團法人中華民國喜願協會攜手推出「八月堂喜願禮盒」。圖／八月堂提供

蝴蝶 法人

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