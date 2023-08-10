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絕美「花束冰淇淋」配果醬！creammm.t×柯亞限時快閃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
creammm.t以花朵造型的「家常檸檬塔」最具代表性。圖／creammm.t提供
creammm.t以花朵造型的「家常檸檬塔」最具代表性。圖／creammm.t提供

甫於6月推出「+floral.行動花店」全台快閃巡迴活動的甜點「creammm.t」，將於8月18日起，接連於誠品南西、新竹巨城、台中勤美等地，舉辦2.0版本快閃活動「+tasty.甜點計畫」，將會攜手果醬女王柯亞，推出3款全新「花束冰淇淋」以及三溫糖蝴蝶酥等明星商品。

以「花型檸檬塔」在網路上造就極高人氣的「creammm.t」近期迎來10週年。本次特別舉辦一連串的快閃活動。此次登場的「+floral.行動花店」導入紙花花藝風格店的概念，分別於8月18日至8月20日於誠品南西、9月15日至9月17日於新竹巨城，以及11月3日至11月5日於台中勤美依序登場。

此次的快閃活動中，creammm.t以自家的招牌商品進行延伸，打造出實驗餐桌的概念，再以此概念進行轉換，結合果醬女王柯亞的果醬，攜手打造3款花束甜點。其中以檸檬為基底的「蜜桂檸檬雪酪冰淇淋」，搭配檸檬金桂果醬；巴布亞大溪地香草籽所製的「栗荔大溪地香草冰淇淋」，則是搭配山禮玉荷包果醬。至於「威士忌柑橘生巧冰淇淋」，則以威士忌柑橘果醬增添香氣與層次。每款冰淇淋均採花束造型，並配上creammm.t三溫糖蝴蝶酥，還有各款相對應的特色佐料，每支130元。

除了快閃現場會販售花束冰淇淋外，同時也會販售三溫糖蝴蝶酥等商品。同時creammm.t也預告，為慶祝10週年，今年秋季還會聯名柯亞，打造出「+floral.甜點計畫」限量聯名禮盒，敬請喜愛甜點的民眾期待。

creammm.t為慶祝10週年，限時推出「+floral.行動花店」快閃活動。圖／creammm.t提供
creammm.t為慶祝10週年，限時推出「+floral.行動花店」快閃活動。圖／creammm.t提供
creammm.t攜手果醬女王柯亞，推出3款全新「花束冰淇淋」，每支130元。圖／creammm.t提供
creammm.t攜手果醬女王柯亞，推出3款全新「花束冰淇淋」，每支130元。圖／creammm.t提供

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