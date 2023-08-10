BTS師弟TXT 5成員全團同摘Dior品牌大使頭銜

繼今年中新加入品牌大使行列的兩位「黑幫少爺」泰國男神後，Dior宣布BTS的師弟、韓國偶像男子團體TOMORROW X TOGETHER（簡稱TXT）也正式成為品牌大使，是Dior首個簽下的整團韓國團體。在8月5日於美國芝加哥的Lollapalooza音樂節上，Dior男裝設計師Kim Jones更特地為TOMORROW X TOGETHER的5名成員打造表演服，鮮明的視覺風格為新一代男團的演出注入高級時尚魅力。

隊長秀彬（SOOBIN）穿Dior男裝訂製灰色絲質波卡圓點無袖背心，搭配黑色羊毛休閒褲和蘇格蘭短裙；曾於日劇中演出的然竣（YEONJUN）選擇Dior男裝訂製米白色羊毛粗花呢袖背心，搭配淺棕灰色羊毛休閒褲和蘇格蘭裙；杋圭（BEOMGYU）穿Dior男裝訂製咖啡色羊毛短版夾克，內搭咖啡色絲質波卡圓點袖背心、配蘇格蘭裙的咖啡色色羊毛皺褶短裙與Dior Carlo靴；太顯（TAEHYUN）以Dior男裝訂製米白色羊毛粗花呢無袖背心、搭配棕色羊毛休閒褲與蘇格蘭格紋長裙；最後，歌唱擔當的混血兒休寧凱（HUENING KAI）則身穿Dior男裝訂製灰色羊毛短版夾克，內搭灰色羊毛波卡圓點背心，配灰色羊毛皺褶短褲、蘇格蘭格紋短裙及Dior Carlo黑色皮革靴款，揉合童心與個性裝著。 TXT成員BEOMGYU，穿Dior男裝訂製咖啡色羊毛短版夾克，內搭咖啡色絲質波卡圓點袖背心、配蘇格蘭裙的咖啡色色羊毛皺褶短裙與Dior Carlo靴。圖／Dior提供 TXT成員HUENINGKAI穿Dior男裝訂製灰色羊毛短版夾克，內搭灰色羊毛波卡圓點背心，配灰色羊毛皺褶短褲、蘇格蘭格紋短裙及Dior Carlo黑色皮革靴。圖／Dior提供 TXT隊長SOOBIN穿Dior男裝訂製灰色絲質波卡圓點無袖背心，搭配黑色羊毛休閒褲和蘇格蘭短裙。圖／Dior提供 TXT隊長SOOBIN穿Dior男裝訂製灰色絲質波卡圓點無袖背心，搭配黑色羊毛休閒褲和蘇格蘭短裙。圖／Dior提供 TXT成員YEONJUN穿Dior男裝訂製米白色羊毛粗花呢袖背心，搭配淺棕灰色羊毛休閒褲和蘇格蘭裙。圖／Dior提供 TXT成員HUENINGKAI穿Dior男裝訂製灰色羊毛短版夾克，內搭灰色羊毛波卡圓點背心，配灰色羊毛皺褶短褲、蘇格蘭格紋短裙及Dior Carlo黑色皮革靴款。圖／Dior提供 TXT成員BEOMGYU穿Dior男裝訂製咖啡色羊毛短版夾克，內搭咖啡色絲質波卡圓點袖背心、配蘇格蘭裙的咖啡色色羊毛皺褶短裙與Dior Carlo靴。圖／Dior提供 TXT成員YEONJUN穿Dior男裝訂製米白色羊毛粗花呢袖背心。圖／Dior提供 TXT成員穿著Dior表演服於LOLLAPALOOZA登台演出。圖／Dior提供 TXT成員穿著Dior表演服於LOLLAPALOOZA登台演出。圖／Dior提供 TXT成員TAEHYUN以Dior男裝訂製米白色羊毛粗花呢無袖背心、搭配棕色羊毛休閒褲與蘇格蘭格紋長裙。圖／Dior提供 TXT成員TAEHYUN以Dior男裝訂製米白色羊毛粗花呢無袖背心、搭配棕色羊毛休閒褲與蘇格蘭格紋長裙。圖／Dior提供 Dior男裝設計師Kim Jones為TOMORROW X TOGETHER的5名成員打造表演服。圖／Dior提供