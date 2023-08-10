日本30年鰻魚飯「備長」登台！鰻魚、牛、豬都能三吃

創業已經超過30年，在日本已經有12間分店的鰻魚飯「ひつまぶし備長」，近期宣佈將於8月13日正式登台，於台北開設全新品牌「鈴成」。店內除了提供招牌的鰻魚飯之外，也以「鰻魚三吃」的概念，推出「牛肉三吃」、「豬肉三吃」等「鈴成飯」料理，讓民眾品嚐到不同的風味變化。

「ひつまぶし備長」的創辦人鈴木博過去曾於名古屋的鰻魚名店「うなぎの西本」修業10年，並於1992年於愛知縣創立「ひつまぶし備長」，目前在日本已經擁有12間分店，每年消耗的鰻魚達60萬條，因此鈴木博也被外界稱為「日本殺過最多鰻魚的人」。

鈴木博本次特別在台創立全新品牌「鈴成」，並且於台北開設首間門市，店址鄰近台北南京復興捷運站，店內以「鰻魚三吃」的概念，延伸出不同肉品三吃的「鈴成飯」系列料理。所謂的鰻魚三吃，是指將鰻魚飯依照比例等分後，第一份享受原味，第二份搭配山葵、蔥等佐料品嚐，第三份則是淋湯製成湯泡飯食用，各有不同特色。

此次在鈴成店內提供的「鈴成飯」系列，通通都是採「三吃」型態登場，除了有傳統的鰻魚鈴成飯之外，還延伸出牛肉鈴成飯、豬肉鈴成飯、雞肉鈴成飯等選擇，每份280～460元不等。另外還有雙拼系列的鈴成飯，可以一次享受鰻魚＋牛肉、鰻魚＋雞肉，或是牛肉＋豬肉的綜合口味，每份300～360元不等。

鈴成預計於8月13日正式開幕。為迎接新店登場，鈴木博也將以期間限定的模式坐鎮廚房，限時為台灣民眾帶來職人手藝。

【鈴成】

地址：台北市松山區復興北路183-2號