聽新聞
test
0:00 / 0:00

走跳世界／南台灣訪隱世莊園 秒置身歐洲

聯合報／ 記者陳睿中／專題報導
占地萬坪的歐式莊園，有綠意草坪、清悠水塘與歐式城堡建築。圖／歐式秘境莊園提供
占地萬坪的歐式莊園，有綠意草坪、清悠水塘與歐式城堡建築。圖／歐式秘境莊園提供

「美」總是能帶來心靈豐富的滿足。有行旅以「美」出發，串連南台灣秘境莊園、美學行館，規畫「歐式秘境莊園之旅」，將可走入小凡爾賽宮、欣賞國寶級觀賞魚、品味頂級美饌，體驗一場奢華的感官饗宴。

高雄晶英國際行館。圖／高雄晶英國際行館提供
高雄晶英國際行館。圖／高雄晶英國際行館提供

歐式秘境莊園之旅

有行旅所設計「企業家的山居歲月系列」，藉由走訪私人莊園、探索隱世秘境，還有與各方職人的交流互動，創造出獨一無二的旅遊體驗。本次「歐式秘境莊園之旅」最大的亮點，就是造訪隱身在屏東的歐式莊園秘境。此地不對外開放，乃是僅能接待有興趣見學的私人招待所。整體占地萬坪，並被綠意草坪、香草花園、有機農場、清悠水塘環繞，擁有清新優閒的度假風情，讓人彷彿一秒置身歐洲。

莊園主建築外觀以古典城堡風格打造，館內更收藏主人耗費20年蒐集而來的歐洲骨董家具、燈飾與藝術品，宛若一座小凡爾賽宮，處處皆是驚喜與美學享受。

不僅如此，更因為莊園主人夫妻擁有全球獨家的熱帶魚技術，從美國水族館到德國家庭的觀賞魚，全都來自這位中生代創業家所締造的水族傳奇。在有行旅的帶領之下，團員將進入這座絢麗的水世界，見證螢光魚的美麗魅力、國寶級藍眼淚，以及可以跟旅人共舞的獨家人魚秀。

進入魚博士的水族室，觀賞令人嘆為觀止的五彩世界。圖／歐式秘境莊園提供
進入魚博士的水族室，觀賞令人嘆為觀止的五彩世界。圖／歐式秘境莊園提供

驚豔景點介紹

高雄晶英國際行館

坐落高雄亞洲新灣區的高雄晶英國際行館，堪稱藝術精品飯店的指標品牌，跳脫工業海港形象，將國際藝術視角帶入台灣。行館初試啼聲即獲最佳設計旅店及新銳獎，並由德國藝術團隊在大廳打造4D浮空裝置藝術，透過科技與光影，營造波光粼粼的港都意象，也為房客創造極致的視覺盛宴。

除了藝術元素，館內並有日本Ukai第一家海外分店進駐，細膩探索旅人下榻需求與極致飲食的無限可能。行程晚宴將安排在行館內日本料理廳享用懷石料理，體驗極致的舌尖美味之餘，還能感受如星級的款待之心。

在Ukai Kaiseki享用頂級懷石料理。圖／高雄晶英國際行館提供
在Ukai Kaiseki享用頂級懷石料理。圖／高雄晶英國際行館提供

1300 百萬瓷藝午宴

台灣在地精品瓷器品牌「1300」，歷經十餘年的努力，在公共藝術、生活藝術的領域獨樹一格，更屢獲國內外獎項肯定。品牌細探萬物的紋理、神韻、觸感、光影變化，以自然為創作根本，創意依附其上成長，用瓷藝重新詮釋對於世間萬物的感動。旅程特別安排在私人收藏會館享用午宴，欣賞百萬瓷盤演繹出的創意料理。

旅程將在私人收藏會館享用午宴，同時欣賞百萬瓷盤之美。圖／1300提供
旅程將在私人收藏會館享用午宴，同時欣賞百萬瓷盤之美。圖／1300提供

高美藝術生態園區

成立於1994年的高雄市立美術館，2年前將40公頃的園區內外、濕地，三位一體打造成「一日藝術生態園區」，結合科技與藝術展演活動，翻轉美術館的場域體驗，成為更多元開放、高互動與可親近性，並兼具在地和國際視野的藝術園區。親自走訪園區，將可以發掘、感受藝術走入生活所帶來的無比感動。

如果你想去

企業家山居歲月系列十三「歐式秘境莊園之旅」四天三夜的旅程，將於2023年10月29日出發。

報名或詳細旅程請洽 (02)8643-3517、8643-3543、8643-3905、8643-3926，或瀏覽有行旅官網：https://utravel.udn.com

高雄市立美術館 品牌 日本料理

延伸閱讀

吸一口...高雄男騎車上路太茫 詭停路旁引警上前逮正著

西南風+午後對流 雨區擴北北基19縣市 台南、高雄豪雨

影／高雄八旬翁領百萬欲供金孫買房 緊要關頭警揭穿謊言

高雄、台南持續大雷雨 粉專：沿海雷雨帶再爆發

相關新聞

再開放陸客仍無台灣 花蓮旅宿業者嘆可惜 曝外國客不來原因

中國大陸文化和旅遊部今天公布開放陸客旅遊的國家，卻沒有台灣。花蓮旅宿業者表示，現在台灣人都出國，國旅遊客變少，陸客又無法...

福島核廢水入海...日韓漁民跳出反對 專家指1作法較佳

日本預計最快8月底排放福島電廠含氚核廢水，盡管已取得國際原子能總署（IAEA）批准，但我國與日韓漁民、環保團體持續抗議，...

走跳世界／南台灣訪隱世莊園 秒置身歐洲

「美」總是能帶來心靈豐富的滿足。有行旅以「美」出發，串連南台灣秘境莊園、美學行館，規畫「歐式秘境莊園之旅」，將可走入小凡...

八月堂可頌「買1送1」！8月壽星還送「北海道布丁」

連鎖可頌店「八月堂」為慶祝8月品牌月，限時限店推出「8月壽星送北海道布丁」優惠，結帳再享85折。另外8月17日當天，可頌...

絕美「花束冰淇淋」配果醬！creammm.t×柯亞限時快閃

甫於6月推出「+floral.行動花店」全台快閃巡迴活動的甜點「creammm.t」，將於8月18日起，接連於誠品南西、...

哈日族快看！易遊網「日本新開幕飯店推薦懶人包」每晚最低1800元起

赴日旅遊熱度居高不下，除了走跳新景點、大啖新餐廳美食外，體驗新飯店也是必備重點。因此，易遊網整理日本人氣城市東京、大阪、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦