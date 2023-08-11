走跳世界／南台灣訪隱世莊園 秒置身歐洲

「美」總是能帶來心靈豐富的滿足。有行旅以「美」出發，串連南台灣秘境莊園、美學行館，規畫「歐式秘境莊園之旅」，將可走入小凡爾賽宮、欣賞國寶級觀賞魚、品味頂級美饌，體驗一場奢華的感官饗宴。

高雄晶英國際行館。圖／高雄晶英國際行館提供

歐式秘境莊園之旅

有行旅所設計「企業家的山居歲月系列」，藉由走訪私人莊園、探索隱世秘境，還有與各方職人的交流互動，創造出獨一無二的旅遊體驗。本次「歐式秘境莊園之旅」最大的亮點，就是造訪隱身在屏東的歐式莊園秘境。此地不對外開放，乃是僅能接待有興趣見學的私人招待所。整體占地萬坪，並被綠意草坪、香草花園、有機農場、清悠水塘環繞，擁有清新優閒的度假風情，讓人彷彿一秒置身歐洲。

莊園主建築外觀以古典城堡風格打造，館內更收藏主人耗費20年蒐集而來的歐洲骨董家具、燈飾與藝術品，宛若一座小凡爾賽宮，處處皆是驚喜與美學享受。

不僅如此，更因為莊園主人夫妻擁有全球獨家的熱帶魚技術，從美國水族館到德國家庭的觀賞魚，全都來自這位中生代創業家所締造的水族傳奇。在有行旅的帶領之下，團員將進入這座絢麗的水世界，見證螢光魚的美麗魅力、國寶級藍眼淚，以及可以跟旅人共舞的獨家人魚秀。

進入魚博士的水族室，觀賞令人嘆為觀止的五彩世界。圖／歐式秘境莊園提供

驚豔景點介紹

高雄晶英國際行館

坐落高雄亞洲新灣區的高雄晶英國際行館，堪稱藝術精品飯店的指標品牌，跳脫工業海港形象，將國際藝術視角帶入台灣。行館初試啼聲即獲最佳設計旅店及新銳獎，並由德國藝術團隊在大廳打造4D浮空裝置藝術，透過科技與光影，營造波光粼粼的港都意象，也為房客創造極致的視覺盛宴。

除了藝術元素，館內並有日本Ukai第一家海外分店進駐，細膩探索旅人下榻需求與極致飲食的無限可能。行程晚宴將安排在行館內日本料理廳享用懷石料理，體驗極致的舌尖美味之餘，還能感受如星級的款待之心。

在Ukai Kaiseki享用頂級懷石料理。圖／高雄晶英國際行館提供

1300 百萬瓷藝午宴

台灣在地精品瓷器品牌「1300」，歷經十餘年的努力，在公共藝術、生活藝術的領域獨樹一格，更屢獲國內外獎項肯定。品牌細探萬物的紋理、神韻、觸感、光影變化，以自然為創作根本，創意依附其上成長，用瓷藝重新詮釋對於世間萬物的感動。旅程特別安排在私人收藏會館享用午宴，欣賞百萬瓷盤演繹出的創意料理。

旅程將在私人收藏會館享用午宴，同時欣賞百萬瓷盤之美。圖／1300提供

高美藝術生態園區

成立於1994年的高雄市立美術館，2年前將40公頃的園區內外、濕地，三位一體打造成「一日藝術生態園區」，結合科技與藝術展演活動，翻轉美術館的場域體驗，成為更多元開放、高互動與可親近性，並兼具在地和國際視野的藝術園區。親自走訪園區，將可以發掘、感受藝術走入生活所帶來的無比感動。

如果你想去

企業家山居歲月系列十三「歐式秘境莊園之旅」四天三夜的旅程，將於2023年10月29日出發。

報名或詳細旅程請洽 (02)8643-3517、8643-3543、8643-3905、8643-3926，或瀏覽有行旅官網：https://utravel.udn.com。