暢遊東南亞實惠新選擇 越捷飛越南最低1,850元起

越捷航空近日推出胡志明市到印尼雅加達直飛航班，是越捷往返印尼和越南兩國的第三條直飛航線，台灣旅客可搭乘越捷一次玩越南印尼。

每周七班胡志明市-雅加達航班，現代化客機執飛，飛行時間僅三小時，為雙城旅行提供理想的選擇，台灣旅客可先前往越南旅遊，再由從胡志明市前往印尼雅加達。

每日航班於 09:35 從胡志明市出發， 12:30 抵達雅加達。回程航班於13:30從雅加達蘇加諾-哈達國際機場（CGK）起飛，16:40抵達胡志明市新山一國際機場（SGN）（均為當地時間 GMT+7）。

越捷胡志明市-雅加達航線連接越南和印尼兩國主要城市，擁有鮮明的文化特色，是旅遊和經濟的重鎮。在開航典禮上，越南國會主席王廷惠、印尼商工總會總主席 Arsjad Rasjid 以及兩國重要企業代表皆有出席。

印尼民航局航空運輸服務負責人 Putu Eka Cahyadi 在典禮上表示，越捷新航線將對印越兩國、東協和泛太平洋地區的航空和旅遊業帶來正向的影響。

越捷航空副總經理阮清山（Nguyen Thanh Son）說道，直航服務使印越兩國人民往來更便利實惠，能創造一站式旅遊、商業合作機會，促進雙邊貿易、旅遊和文化交流。蘇加諾哈達國際機場執行總經理 Dwi Ananda Wicaksana 歡迎越捷航空加入，並表示越捷高CP值票價和高質量服務，將會增進印越兩國、亞太地區、全球航空網絡的連結，而越捷在越南擁有廣闊完整的航網，更能為想探索越南的旅客提供多樣選擇。

為慶祝開航，越捷航空加碼超優惠機票，台灣飛越南最低只要1,850元起（含稅和服務費），胡志明市飛雅加達、胡志明市/河內飛巴厘島最低只需美金0元起（不含稅費和附加費用，預訂時需選擇「查找最低票價」）。

機票活動每週三至五於官網及官方APP開搶，活動至2023年12月31日，旅行時間落在2023年8月10日至2024年3月31日（節假日除外）。 此外，越捷也持續推出免費 Sky Care 旅遊險，不限艙等、航線，所有旅客皆適用，提供大家安全開心的飛行體驗。

除了新開的胡志明市- 雅加達航線外，越捷還將增加巴厘島、胡志明市、河內之間的航班，從8月12日起每週提供84班機往來越南和印尼，為商務和休閒旅客提供一站式便捷服務。