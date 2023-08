黑暗中約會更曖昧！互動式餐飲體驗《無光晚餐》x 杜蕾斯 x 南港老爺行旅打造七夕約會驚喜！

《無光晚餐》為驚喜製造推出的第一個作品,從快閃形式開始營業,至今已推出最新第七號菜單。每號菜單均為限時預約,挑戰您對黑暗用餐的認知,讓您在黑暗中感受每道菜的口感、氣息和觸感,彷彿用仙女棒般深刻地印在心中。

獨特的用餐體驗吸引許多情侶、閨蜜和家人前來,更成為慶生、紀念日、求婚的首選。這正是心理學「黑暗效應」的魅力所在,研究顯示在光線較暗的環境中,彼此不受過多目光干擾,讓人們更自在地展現真實自我,容易促成關係更近一步。短短8個月內累積超過 16,000 人次的慕名而來,甚至有20%的客人特地從中、南部縣市前來,可見《無光晚餐》這充滿神秘和浪漫氛圍的餐飲體驗,吸引無數饕客到訪。







《無光晚餐》最新七夕專場「Love & Fight In The Dark」

挑戰最難忘的情人節約會!與伴侶相約太空來場浪漫冒險之旅

愛情裡,甜蜜總是伴隨著各種磨合。「不打不相識、床頭吵床尾和、打是情罵是愛」的矛盾感覺讓你對對方彼此又愛又恨。這次無需掩飾真實情感,Love & Fight In The Dark 的相愛相殺獨特體驗環節將使你們更加親近,共創難忘的回憶。

而什麼能比一起旅行更能創造回憶呢?在 8/22 七夕這天,《無光晚餐》將為你們締造了一場奇幻星際之旅,探索戀愛宇宙的奧秘。這不僅僅是一頓用餐體驗,而是透過食物設計、體驗設計、燈光音效等完美融合,讓你從到訪餐廳前就已經開始沈浸其中。

用餐前,你們將登入神秘裝置,啟動太空飛船,展開這場奇幻旅程;這個七夕,味蕾將成為穿梭於五顆星球的導航器,帶領你們體驗宇宙中各種「前所未有」,浪漫與冒險同時展開,過程中將會有惡趣味關卡,考驗情侶間對彼此的信任感,你們能一起攜手走過黑暗嗎?

《Love & Fight In The Dark》三大體驗亮點

亮點#1「無光晚餐 x 杜蕾斯 x 南港老爺行旅:豪華雙選套票精彩登場!」

《無光晚餐》首次攜手南港老爺行旅與杜蕾斯跨界合作,打造僅此一天的浪漫約會體驗,將為情侶們帶來前所未有的愛情奇幻之旅。

此次推出的特殊票種將提供情侶整晚約會行程,不必再為安排情人節行程而煩惱。你將與摯愛在黑暗中共進浪漫晚餐,品嚐美酒享受微醺,最後住進價值破萬元的星級飯店。同時,此次破天荒與杜蕾斯合作,穿上太空衣飛向宇宙,不僅浪漫滿點且趣味性十足,將為七夕情人節劃下完美句點。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖/驚喜製造提供

亮點#2「在太空中翻轉感官魔法,這口到底是冷是熱?」

一直以來無光晚餐菜單內容皆保持神秘,此次七夕專場的限量菜單體驗再升級。將以星際旅行為主題,帶給用餐者更主動的創作體驗。這次,你除了擔任星際旅客,在領航員的指示下以味蕾探索每個星球外,更將成為星球造物主!用餐者可以根據喜好和想像力,創造專屬自己的想像星球。“Everything you can imagine is real.” 在無光的世界中無法眼見為憑,但凡是你可以想像的事情都將可能真實發生,你想打造一個怎麼樣的星球呢?是一個高山峻嶺的星球,還是一個廣闊的海洋星球?抑或可以種出爆米花的甜點星球?

你能成為星際旅客,也能成為星球造物者創造專屬星球。圖/驚喜製造提供。

同時,在用餐過程中,將對現實印象與感官的大洗牌。當視覺被迫關閉,只能依賴觸覺、嗅覺和味覺來探索食物,這將考驗我們對其他感官的信任程度。想像一下,你端起一盤麵卻聽到它在耳邊說話,或是準備好喝下溫熱的湯但卻是沁涼的冰沙在嘴中化開。在黑暗中,一切皆有可能發生,讓你重新思考以及感受食物和現實世界的關係。

有趣的事實是,在黑暗中有70%的客人把奇異果吃成芭樂,甚至有55%的客人認不出蘿蔔糕的味道!這樣的情況讓人瞠目結舌,在無光世界中,感官錯覺讓食物的真實面貌和味道變得撲朔迷離。你將面對與平日完全不同的感官體驗,你的味蕾和嗅覺將成為探索食物的主角,經歷一場感官的盛宴和一連串的冒險!

(圖片皆為示意圖,並非實際體驗菜單內容。)

菜單與體驗內容保持神秘,無法透露。圖/驚喜製造提供。

你將透過觸覺感受並翻玩手上食材,如同搓麻將一般。圖/驚喜製造提供。

當義大利麵與雪白菇做成耳機,你可以聽見他們的聲音嗎?圖/驚喜製造提供。

亮點#3 「前導測驗《愛の惡作「具」》,生產你的戀愛復仇道具」

在「Love & Fight In The Dark」七夕專場開放預約前,《無光晚餐》在社群上也推出了刺激的互動測驗《愛の惡作「具」:love & fight!》!不僅廣搜情侶間相處的惡行惡狀,例如:在棉被裡放屁、總是提到前任、出門拖拖拉拉等等。依循簡單的測驗步驟,就能成功產出對應此罪狀的復仇道具,翻玩浪漫惡趣味,成功為七夕專場活動預熱!貼近生活的案例讓情侶們超有共鳴!快來試試看,看看你會獲得什麼樣有趣的道具吧!讓愛在《無光晚餐》中綻放,一起創造屬於愛情的獨特魔法吧!

---《無光晚餐 Love & Fight In The Dark》七夕專場購票資訊---

活動日期:8/22

票種/價格與預約方式:

【七夕微醺票】微醺讓你朦朧美(票價$5,939)

含無光晚餐雙人票券、雙人精選酒款

Funnow預約連結:https://bit.ly/3Ksxswf

【七夕豪華票】老爺,今晚一起睡(票價共$11,221)

含無光晚餐雙人票券、雙人精選酒款、南港老爺行旅住宿一晚(價值12,000)、南港老爺行旅精選Housewine、南港老爺行旅早餐兩份

Funnow預約連結:https://bit.ly/47nEw6X

菜單內容:提供葷/蛋奶素菜單供選擇

贈品合作夥伴: 杜蕾斯宣導安全性行為

