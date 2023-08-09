迎接浪漫七夕！統一集團獻上3萬朵「進口空運玫瑰花」　限時4天7-ELEVEN、康是美指定門市限量販售

迎接七夕情人節，統一集團化身愛神邱比特，串聯7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨、統一高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等11大通路品牌，獻上3萬朵「進口空運玫瑰花」，共譜怦然心動時刻。

今年七夕為8月22日，是有情人互表愛意最好的時機，其中又以「花之女王」玫瑰最能傳遞心意。統一集團引進3萬朵「進口空運玫瑰花」，為展現玫瑰花朵搖曳之姿，每朵玫瑰花均放入特別設計的包裝盒，確保花朵完好無虞，包裝由集團團隊創新設計，外盒以熱烈紅色結合象徵七夕的七顆金心，盒裝背面設計手提卡片，讓戀人們留下專屬的浪漫絮語。

統一集團於七夕前夕引進兩款玫瑰鮮花，由哥倫比亞與厄瓜多空運進口，全程低溫保鮮，宛如剛從盛開花園手摘嬌嫩。經典紅色玫瑰代表花語象徵熱情，更首次引代表一生一世守護的紫色玫瑰，展現高貴氣質，無論是紅色玫瑰抑或紫色玫瑰，每朵玫瑰花都是勇敢傳愛最好的行動力。

限量3萬朵「進口空運玫瑰花」同步在統一集團11大通路品牌限量登場：8月19日至8月22日於限定7-ELEVEN門市販售紅色玫瑰花，單支售價179元。8月19日至8月22日康是美指定門市單支售價179元，全店消費滿額1,000元可享有99元加購優惠、全店消費滿額2,000元即可獲贈玫瑰花一支。