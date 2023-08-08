老饕必收！首屆客博會紀念酒 戰酒黑金龍特窖陳高登場

台灣首屆以族群文化為主軸的「2023世界客家博覽會」，自8月11日起為期3個月在桃園盛大登場；不僅如此，大會更與中式白酒龍頭金門酒廠攜手，首度聯名推出唯一一支客家族群紀念酒——「戰酒黑金龍特窖陳高．客博會紀念酒」。此款紀念酒限量6,000盒，即日起可洽全台各大菸酒專賣店，或8月19日起至全台7-ELEVEN洽詢訂購，數量有限，欲購從速。

「2023世界客家博覽會」包括2大主展館、8大副展館及17個衛星展館，運用5G新科技打造一場既在地又國際、既文化又科技的客家文化饗宴。為參與這場難得的文化盛事，桃園市政府、金門酒廠與味丹企業三方攜手，以蘊含台灣豐沛生活民情、經典的客家牡丹紅花布為設計主軸；以鮮豔的紅色，傳達客家人的熱情，透過渾圓厚實的瓶身，代表客家人的團結，花中之王牡丹又帶來富貴吉祥，期待以酒會友，讓世界看到更多台灣客家文化。

在酒體方面，為符合「台灣客家豐厚的文化底蘊」，特別嚴選金門酒廠連年獲得世界烈酒大賽金牌的「戰酒黑金龍特窖陳高」，以陳放於花崗岩坑道陶甕窖藏3年以上的特窖陳高為主，再調和5至10年酒齡的黑金剛陳高；其酒質、口感與價值，不是單純在玻璃瓶中陳化的酒款可以比擬。這款紀念酒入口醇順、落口卻激放出陳年高粱酒的飽滿紮實，一口飲下，味蕾中滿溢醬陳香與花果香交織的氣息，尾韻勁道悠揚舒暢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康