展現大膽和諧的獨特美學！香奈兒推限定拜占庭4色眼影
在多元的藝術風格中，拜占庭藝術一直是香奈兒重要的元素之一，起源來自香奈兒女士最熱愛的城市之一威尼斯，在一趟威尼斯的旅程中，香奈兒女士熱愛當地的拜占庭藝術，影響著日後的創作，從頂級珠寶、高級訂製服、衣服與包款上，都能看到拜占庭的藝術風格，呈現出奢華且迷人的樣貌。
香奈兒從品牌文化資產部門珍藏的珠寶為靈感，重新詮釋經典的四色眼影，共推出4款，彷彿為雙眸配戴耀眼奪目的巴洛克珠寶，營造出大膽卻和諧的風格。
眼影盤面模擬首飾工藝，呈現出手工捶打的立體刻紋，整體質地燦亮如多樣化寶石，4款眼影分別能營造出獨有的香奈兒美學。
#328水晶為主打色，以蛋白石與水晶色結合，帶點細膩的粉色、灰褐色與珠光天藍色澤，可呈現出優雅的眼妝感；#308宮廷展現出拜占庭藝術的華貴，黃色藍寶石、紫色石榴石輝映出紅水晶，還能以玫瑰金打亮，適合參加晚間活動時使用。
#318威尼斯營造出浪漫風格，由紅玉髓、米色金及深棕琥珀組成神秘色調，搭配水綠色澤的月光石點綴；#338巴洛克呈現出紅寶石及祖母綠色調，搭配古董金、珍珠白點綴色調，構築出洋溢巴洛克風情的和諧色彩組合。
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