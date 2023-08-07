陳嵐舒夏日私藏料理 gubami Social午市套餐週間限定

位於新光三越A9、由名廚陳嵐舒所開設的gubami Social，即日起特別推出週間限定供應、每套880元＋10%起的「Light一夏•午市套餐」；餐廳同步獻上多款陳嵐舒主廚夏日私藏的獨家料理，以及週末限定特調，成為酷熱夏日裡舌尖上的盛夏美饌。

在平日午間限量販售的「Light一夏•午市套餐」每份套餐包含炙烤鮪魚凱撒沙拉、法式龍蝦濃湯、與四款主餐——台義混血的「土城J蟹腳沙茶肉燥義麵（880元／套）」、人氣最高的「私房松露牛拿飯（1,080元/套）」、經典粵式的「gS龍蝦伊麵（1,680元/套）」與老饕最愛的「板腱牛排——美國SRF極黑牛（2,080元/套）」四擇一，皆另計10%服務費。

「炙烤鮪魚凱撒沙拉」有別於大家熟悉的凱撒風味，主廚加入自製尼斯風味醬，以爽脆滑嫩的奶油波士頓生菜，搭配香氣十足的炙烤鮪魚，再佐以黃金酥炸馬鈴薯角一起入口，在清新爽口之際，增添更豐富的質地與口感。

午市套餐限定的「法式龍蝦濃湯」將烤過的龍蝦殼、當季蔬菜與菇類加入其中，歷經數小時熬製成精華濃湯，讓龍蝦的鮮美與蔬菜的清甜交織出迷人的風味。

主餐之一的「私房松露牛拿飯」以Q彈的宜蘭雪福米，在鑄鐵鍋上迅速以高溫加熱，而製作出酥脆焦香的鍋粑，更是主廚的堅持，上桌前再現刨香氣濃郁的黑松露片，讓人一口接一口、停不下來。

此外，陳嵐舒的夏日私藏料理，也同步登場。開胃熱點「墨川炸春捲」，選用台灣在地芸彰牧場本土牛絞肉，拌入紅油、開胃大紅袍花椒製成紅油牛臊子內餡，厚抹在輕薄如紙的春捲皮上，再將宜蘭雪福米、水果玉米層層堆疊，酥炸至金黃色澤，佐上清甜手工玉米蘸醬，口感酥脆、滋味飽滿，一吃就上癮。

「馬賽金鯧米粉」融合台法元素，選用肉質細嫩的屏東金鯧魚炸至金黃酥脆，再使用法國經典馬賽魚湯作為鯧魚米粉基底，再撒上芹菜苗、油蔥酥及蛋酥，吃的時候將炸至酥脆的金鯧魚沾上大蒜蛋黃醬，搭配著米粉湯，令人玩味再三。

陳嵐舒的朋友們最喜歡的私房料理「酸菜豬肚霹靂煲」，這次也端上gubami Social餐桌。使用古法酸菜與豬軟骨、雞肉及豬肚慢火熬煮，湯頭清甜中帶酸香，並將宜蘭雪福米高溫油炸成小巧脆米果，快速放入滾燙的湯頭中，伴隨劈里啪啦的清脆聲響，溫潤暖心。

甜品推出「帕瑪森焗地瓜西米露布丁」選用香、Q、甜的台農57號黃金地瓜，拌入鮮奶油與西米露，濃郁滑順的卡士達內餡，鋪上滿滿帕瑪森起司高溫烘烤後，鹹香濃郁。