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陳嵐舒夏日私藏料理 gubami Social午市套餐週間限定

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
法式龍蝦濃湯。圖／gubami Social提供。
法式龍蝦濃湯。圖／gubami Social提供。

位於新光三越A9、由名廚陳嵐舒所開設的gubami Social，即日起特別推出週間限定供應、每套880元＋10%起的「Light一夏•午市套餐」；餐廳同步獻上多款陳嵐舒主廚夏日私藏的獨家料理，以及週末限定特調，成為酷熱夏日裡舌尖上的盛夏美饌。

在平日午間限量販售的「Light一夏•午市套餐」每份套餐包含炙烤鮪魚凱撒沙拉、法式龍蝦濃湯、與四款主餐——台義混血的「土城J蟹腳沙茶肉燥義麵（880元／套）」、人氣最高的「私房松露牛拿飯（1,080元/套）」、經典粵式的「gS龍蝦伊麵（1,680元/套）」與老饕最愛的「板腱牛排——美國SRF極黑牛（2,080元/套）」四擇一，皆另計10%服務費。

「炙烤鮪魚凱撒沙拉」有別於大家熟悉的凱撒風味，主廚加入自製尼斯風味醬，以爽脆滑嫩的奶油波士頓生菜，搭配香氣十足的炙烤鮪魚，再佐以黃金酥炸馬鈴薯角一起入口，在清新爽口之際，增添更豐富的質地與口感。

午市套餐限定的「法式龍蝦濃湯」將烤過的龍蝦殼、當季蔬菜與菇類加入其中，歷經數小時熬製成精華濃湯，讓龍蝦的鮮美與蔬菜的清甜交織出迷人的風味。

主餐之一的「私房松露牛拿飯」以Q彈的宜蘭雪福米，在鑄鐵鍋上迅速以高溫加熱，而製作出酥脆焦香的鍋粑，更是主廚的堅持，上桌前再現刨香氣濃郁的黑松露片，讓人一口接一口、停不下來。

此外，陳嵐舒的夏日私藏料理，也同步登場。開胃熱點「墨川炸春捲」，選用台灣在地芸彰牧場本土牛絞肉，拌入紅油、開胃大紅袍花椒製成紅油牛臊子內餡，厚抹在輕薄如紙的春捲皮上，再將宜蘭雪福米、水果玉米層層堆疊，酥炸至金黃色澤，佐上清甜手工玉米蘸醬，口感酥脆、滋味飽滿，一吃就上癮。

「馬賽金鯧米粉」融合台法元素，選用肉質細嫩的屏東金鯧魚炸至金黃酥脆，再使用法國經典馬賽魚湯作為鯧魚米粉基底，再撒上芹菜苗、油蔥酥及蛋酥，吃的時候將炸至酥脆的金鯧魚沾上大蒜蛋黃醬，搭配著米粉湯，令人玩味再三。

陳嵐舒的朋友們最喜歡的私房料理「酸菜豬肚霹靂煲」，這次也端上gubami Social餐桌。使用古法酸菜與豬軟骨、雞肉及豬肚慢火熬煮，湯頭清甜中帶酸香，並將宜蘭雪福米高溫油炸成小巧脆米果，快速放入滾燙的湯頭中，伴隨劈里啪啦的清脆聲響，溫潤暖心。

甜品推出「帕瑪森焗地瓜西米露布丁」選用香、Q、甜的台農57號黃金地瓜，拌入鮮奶油與西米露，濃郁滑順的卡士達內餡，鋪上滿滿帕瑪森起司高溫烘烤後，鹹香濃郁。

在飲品方面，gubami Social今夏推出週末限定特調「桑格利亞Sangria」，以精選葡萄酒為基底，加入大量蘋果、柳橙等當季水果及迷人的香草植物，在熱帶水果香氣下綻放出醉人的夏日氣息。

板腱牛排——美國SRF極黑牛。圖／gubami Social提供。
板腱牛排——美國SRF極黑牛。圖／gubami Social提供。
炙烤鮪魚凱撒沙拉。圖／gubami Social提供。
炙烤鮪魚凱撒沙拉。圖／gubami Social提供。
週末限定特調「桑格利亞Sangria」。圖／gubami Social提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
週末限定特調「桑格利亞Sangria」。圖／gubami Social提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
gS龍蝦伊麵。圖／gubami Social提供。
gS龍蝦伊麵。圖／gubami Social提供。
馬賽金鯧米粉。圖／gubami Social提供。
馬賽金鯧米粉。圖／gubami Social提供。
帕瑪森焗地瓜西米露布丁。圖／gubami Social提供。
帕瑪森焗地瓜西米露布丁。圖／gubami Social提供。
gubami Social嵐舒主廚的夏日私藏料理，即日起正式登場。圖／gubami Social提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
gubami Social嵐舒主廚的夏日私藏料理，即日起正式登場。圖／gubami Social提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酸菜豬肚霹靂煲。圖／gubami Social提供。
酸菜豬肚霹靂煲。圖／gubami Social提供。

套餐 陳嵐舒

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