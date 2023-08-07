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文青潮爸最愛3C禮 買Xperia手機送實用配件 電子書閱讀器限時特價再送購書金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Kobo Clara2E新增藍牙功能，可配對藍牙耳機或揚聲裝置，隨時隨地聆聽有聲書。圖／樂天Kobo提供
Kobo Clara2E新增藍牙功能，可配對藍牙耳機或揚聲裝置，隨時隨地聆聽有聲書。圖／樂天Kobo提供

型男潮爸最愛的父親節禮物，非3C用品莫屬！即日起至8月31日止，於Sony行動通訊專賣店購買選購Xperia全系列手機，即可獲得限量超值好禮，包括超感光攝影新境界Xperia 1 V，買就贈Sony原廠30W快速充電器及專用可立式時尚保護殼；選購「新世代防水夜拍機」Xperia 10 V，即贈送專用可立式時尚保護殼；選購Xperia 1 IV 512GB版本以及Xperia 5 IV，即贈送2,000元配件購物金；而購買Xperia 1 IV電競特仕版，同步贈送Sony電競耳機INZONE H3，全套電競配備上手暢玩。

凡至Sony行動通訊專賣店購買指定機型，另可享「VIP尊榮服務」，包含手機保固1+1年、VIP會員獨享尊榮生日禮、手機免費簡易健檢、專賣店專屬維修服務等優惠，還有刷卡分期0利率，以及iOS或Android指定舊機回收，舊換新優惠折扣享更多。

另外，還可以為文青風格爸爸獻上樂天Kobo 6吋電子書閱讀器Kobo Clara 2E，16GB可以輕鬆攜帶多達12,000本書籍，再也不用擔心買實體書沒地方擺，同時電子紙螢幕有效降低藍光，守護爸爸視力，還內建藍牙功能，忙碌時也可以單純聆聽有聲書，提升閱讀的多樣性與樂趣。8月14日前電商指定賣場領券優惠4,250元，再送500元購書金。

Kobo Clara 2E父親節領券優惠4,250元，再送500元購書金。圖／樂天Kobo提供
Kobo Clara 2E父親節領券優惠4,250元，再送500元購書金。圖／樂天Kobo提供
8月凡至 Sony行動通訊專賣店購買Xperia 1 V，即贈送Sony原廠30W快速充電器及專用可立式時尚保護殼。圖／Sony提供
8月凡至 Sony行動通訊專賣店購買Xperia 1 V，即贈送Sony原廠30W快速充電器及專用可立式時尚保護殼。圖／Sony提供
8月凡至Sony行動通訊專賣店選購Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版，贈送Sony電競耳機INZONE H3。圖／Sony提供
8月凡至Sony行動通訊專賣店選購Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版，贈送Sony電競耳機INZONE H3。圖／Sony提供

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