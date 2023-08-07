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創意盤式甜點＋台中人氣茶酒！「栗林裏×栖」限時快閃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
以味噌湯為靈感的「大豆黃」。記者陳睿中／攝影
以味噌湯為靈感的「大豆黃」。記者陳睿中／攝影

甫於2023年2月開幕的「栗林裏」乃是台北近期備受矚目的甜點餐廳。近期栗林裏在夏季菜單的尾聲，攜手台中人氣老宅酒吧「栖」聯名快閃，藉由甜點與調酒的組合，為料理延伸出不同的層次風味。

主打盤式甜點的栗林裏，將甜點藉由質地、風味的變化，化身成為完整的Fine Dining套餐組合，從開胃小菜、前菜、主餐，都可以是經解構重組後的創意甜點，主理人Wise亦會大量加入許多台灣農產品，並有酸、甜、鹹、苦等不同味覺呈現。

以夏季菜單為例，全套以「日式定食」的概念為設計主軸。由清新的「綠紫蘇／聖女蕃茄／碧螺春」擔任開場，銜結而來的「綠竹」，採用涼拌竹筍的靈感，將綠竹筍搭配上帶有草本香氣的竹葉茶凍、嫩薑丁，以及日本和三盆糖製成的糖片與糖粉，傳達出溫潤的甘口感，尾韻並帶有玄米茶香。至於「大豆黃」則運用味噌湯概念，選用豆香濃郁的三峽鹽滷豆腐加入味醂與豆漿作為主角，再鋪灑上糖漬昆布絲、牛蒡絲、金芝麻，食用前再澆上昆布汁與西京味噌熬煮而成的醬汁，在甜鹹中帶有海洋鮮感。

至於以海苔梅子飯糰為靈感的「米白」，酥脆的米香底下，藏有桃園3號香米製成的米布丁，軟糯中帶著些許彈性，品嚐過程中還可嚐到梅酒醬、海苔粉、海苔餅乾、野薑花奶泡共同營造的飽滿感。至於主食「茄紫」是將紅豆泥鯛魚燒替代烤魚，配上中澤乳霜鮮奶油及花鰹柴魚片、炭烤茄子泥等素材，帶來鄉土料理般的純樸感。此外，還有運用白玉苦瓜、茉莉花茶凍的「白玉」，以及以檸檬費南雪為主體的「青檸」，為餐點後期留下苦甜、酸爽的結尾。

此次栗林裏限時攜手的「栖」，則是擅長將茶元素入酒，獲得許多調酒愛好者的青睞。此次栗林裏的甜點具有個性強烈、風味飽滿的特質，栖主理人Zanter也運用茶、花果、草本等元素組合，呼應並延伸甜點的後味。例如「鳳梨」，即是運用澄清鳳梨、小黃瓜作為主體風味，與「綠竹」中的竹筍相對應；至於「大豆黃」內因有日式風味的昆布，所以對應調酒「芥末」選用芥末作為主題，搭配本身帶有鹹感的碧螺春、紅香艾酒進行層次搭配。其他還有使用金萱、玉米、烤花生搭配，突顯奶感的「玉米」，以及帶有熱帶水果感的「玫瑰」等酒款，各自呼應套餐中的不同料理。

本次「栗林裏×栖」採期間限定形式，目前已經結束供應。但栗林裏透露，8月中下旬將會進行菜單微調，接著也將再推出秋季菜單，未來也還會透過與其他調酒師、甜點主廚的聯名合作，帶來不同的驚喜組合。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

內層藏有米布丁的「米白」，設計概念為海苔梅子飯糰。記者陳睿中／攝影
內層藏有米布丁的「米白」，設計概念為海苔梅子飯糰。記者陳睿中／攝影
「玫瑰」由玫瑰天竺葵、澄清西瓜、紅玉紅茶、鐵觀音等元素構成。記者陳睿中／攝影
「玫瑰」由玫瑰天竺葵、澄清西瓜、紅玉紅茶、鐵觀音等元素構成。記者陳睿中／攝影
擔任開場的「綠紫蘇／聖女蕃茄／碧螺春」。記者陳睿中／攝影
擔任開場的「綠紫蘇／聖女蕃茄／碧螺春」。記者陳睿中／攝影
使用綠竹筍、和三盆糖、茶凍等元素的「綠竹」，對應酒款為「鳳梨」。記者陳睿中／攝影
使用綠竹筍、和三盆糖、茶凍等元素的「綠竹」，對應酒款為「鳳梨」。記者陳睿中／攝影
為結尾帶來酸爽感的「青檸」。記者陳睿中／攝影
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以紅豆泥鯛魚燒為主角的「茄紫」。記者陳睿中／攝影
以紅豆泥鯛魚燒為主角的「茄紫」。記者陳睿中／攝影
「芥末」具有芥末、碧螺春、辛香料的風味，藉此呼應「大豆黃」的昆布滋味。記者陳睿中／攝影
「芥末」具有芥末、碧螺春、辛香料的風味，藉此呼應「大豆黃」的昆布滋味。記者陳睿中／攝影
帶有苦感與明亮感的「白玉」。記者陳睿中／攝影
帶有苦感與明亮感的「白玉」。記者陳睿中／攝影

甜點 鳳梨 套餐

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