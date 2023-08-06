不只橋村！全台「4大韓式炸雞」比一比 最多9種口味可以選
來自韓國的「橋村炸雞」自8月3日起正式登台，再度掀起韓式炸雞的風潮。其實不只橋村炸雞，包括「NENE Chicken」、「bb.q chicken」、「起家雞」等韓式炸雞品牌也已登台多年。此次特別快速列出各家的特色，讓喜愛韓式炸雞的民眾可以方便挑選自己喜愛的品牌。
【橋村炸雞】
創業時間：1991年
登台時間：2023年8月
總分店數量：韓國約1,300間
目前在台分店數：1間
炸雞口味：蜂蜜、醬香、香辣
品牌特色：除了炸雞，針對台灣市場並特別打造2～4人套餐，以及適合獨享的7款個人套餐。還有酥炸魷魚圈、韓式辣炒年糕、韓式魚糕湯、辣泡菜雞肉炒飯、韓式堅果糖餅、黑糖珍珠生乳霜淇淋等副餐與甜點，宛若「炸雞界的速食店」。標榜炸雞雞肉的熟成時間更長，帶來不同的風味與口感。
【bb.q Chicken】
創業時間：1995年
登台時間：2019年11月
總分店數量：全球約4,000間
目前在台分店數：21間
炸雞口味：黃金炸雞、秘製炸雞、辣味、蜂蜜蒜味、起司、韓式甘醬、辣味燒肉
品牌特色：提供炸雞外，另外針對部份門市，還提供豆腐海鮮鍋、韓式烤肉石鍋拌飯、辣味海鮮披薩、馬西搜唷起司球等約50款的韓食與特色料理。因出現在韓劇「鬼怪」中，因此也被暱稱「鬼怪炸雞」。
【NENE Chicken】
創業時間：1999年
登台時間：2018年10月
總分店數量：韓國約1,800間
目前在台分店數：39間
炸雞口味：原味、青陽美乃滋、蜂蜜蒜脆薯、甜辣洋釀、初雪起士、神奇辣起士、奶油優格、辣炒年糕
品牌特色：不僅炸雞，還有韓式拳頭飯、辣炒年糕等副餐。針對特定門市，另有「韓米堡」可供搭配。NENE Chicken也是首間插旗金門的韓國炸雞品牌。
【起家雞】
創業時間：1989年
登台時間：2016年
總分店數量：韓國約1,000間
目前在台分店數：55間
炸雞口味：原味、招牌洋釀、頂級洋釀、哇樂、黃金頂級起司、人氣青蔥、頂級松露芥末、起啵雷、辣味頂級
品牌特色：提供手作飯糰、炸年糕、地瓜QQ球等副餐。標榜首創使用洽富氣冷生產技術的台灣氣冷雞為食材。
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