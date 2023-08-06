不只橋村！全台「4大韓式炸雞」比一比 最多9種口味可以選

來自韓國的「橋村炸雞」自8月3日起正式登台，再度掀起韓式炸雞的風潮。其實不只橋村炸雞，包括「NENE Chicken」、「bb.q chicken」、「起家雞」等韓式炸雞品牌也已登台多年。此次特別快速列出各家的特色，讓喜愛韓式炸雞的民眾可以方便挑選自己喜愛的品牌。

韓國的「橋村炸雞」正式登台，首波提供3種口味。記者陳睿中/攝影

【橋村炸雞】 創業時間：1991年 登台時間：2023年8月 總分店數量：韓國約1,300間 目前在台分店數：1間 炸雞口味：蜂蜜、醬香、香辣 品牌特色：除了炸雞，針對台灣市場並特別打造2～4人套餐，以及適合獨享的7款個人套餐。還有酥炸魷魚圈、韓式辣炒年糕、韓式魚糕湯、辣泡菜雞肉炒飯、韓式堅果糖餅、黑糖珍珠生乳霜淇淋等副餐與甜點，宛若「炸雞界的速食店」。標榜炸雞雞肉的熟成時間更長，帶來不同的風味與口感。

bb.q Chicken提供有韓式甘醬炸雞等多種口味的炸雞。記者陳睿中／攝影

【bb.q Chicken】 創業時間：1995年 登台時間：2019年11月 總分店數量：全球約4,000間 目前在台分店數：21間 炸雞口味：黃金炸雞、秘製炸雞、辣味、蜂蜜蒜味、起司、韓式甘醬、辣味燒肉 品牌特色：提供炸雞外，另外針對部份門市，還提供豆腐海鮮鍋、韓式烤肉石鍋拌飯、辣味海鮮披薩、馬西搜唷起司球等約50款的韓食與特色料理。因出現在韓劇「鬼怪」中，因此也被暱稱「鬼怪炸雞」。

Nene Chicken自2018年10月登台。記者陳睿中／攝影

【NENE Chicken】 創業時間：1999年 登台時間：2018年10月 總分店數量：韓國約1,800間 目前在台分店數：39間 炸雞口味：原味、青陽美乃滋、蜂蜜蒜脆薯、甜辣洋釀、初雪起士、神奇辣起士、奶油優格、辣炒年糕 品牌特色：不僅炸雞，還有韓式拳頭飯、辣炒年糕等副餐。針對特定門市，另有「韓米堡」可供搭配。NENE Chicken也是首間插旗金門的韓國炸雞品牌。

起家雞的人氣口味「頂級洋釀」。記者陳睿中／攝影