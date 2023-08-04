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第二屆500Young／永豐金總經理朱士廷：一起翻轉、共創美好

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
共同舉辦的永豐金控總經理朱士廷特地出席500 young頒獎典禮並上台致詞。圖／500輯攝影團隊提供
共同舉辦的永豐金控總經理朱士廷特地出席500 young頒獎典禮並上台致詞。圖／500輯攝影團隊提供

由質感媒體《500輯》在2022年創立、發掘90後創意青年全新獎項的「500Young」，於2023年8月4日舉辦第二屆頒獎典禮。共同舉辦的永豐金控，總經理朱士廷特地出席致詞。一上台他就請所有青年得獎人給自己熱烈掌聲，他表示永豐金控之所以共同主辦，「因為我們有共同的理念。永豐金控的願景是『翻轉金融、共創美好生活』，『Together, a better life』，第一個關鍵字就是『翻轉』。這次得獎人我有特別看過，在各個領域都有翻轉原來過去的概念；『共創』也很重要，他們每個人都有很大的能量，在共同追求美好生活的過程中，可以對社會造成影響。」

共同舉辦的永豐金控總經理朱士廷特地出席500 young頒獎典禮並上台致詞。圖／500輯攝影團隊提供
共同舉辦的永豐金控總經理朱士廷特地出席500 young頒獎典禮並上台致詞。圖／500輯攝影團隊提供

朱士廷致詞時也特別提到，最近很流行一句話「選擇比努力更重要」，「但是，」朱士廷說，「沒有努力就不會有機會選擇。正如《500輯》項發行人所言，聯合報系因為之前的努力，現在透過《500輯》、500young跟年輕人共同為台灣注入青春、未來永續的力量。」

「500Young」獎項延續首屆精神，獎項由超過32位各領域的專業人士擔任推薦顧問，從創造力╳行動力╳永續力╳社會影響力四大構面評量，頒予1990年後出生遍及藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視、策展、風格商業、地方創生及今年新增的「創業」類共十個領域的傑出青年，以賦權年輕人的方式，再由10位青年得主推薦曾經影響他們的10位領路人，共20位得主獲頒「500Young」獎項。

「對青年來說你不孤單，路上有很多同行的夥伴，而且很多前人的經驗在照亮你。... 作為一個領路人，你就會是一個影響和改變後進一生的關鍵。」500Young共同主辦永豐金控品牌副總湯曼琪在活動影片中解說500Young獎項分別對於青年得主和領路人具有什麼樣的意義，並從中看見永豐金控的認同與核心價值：「這次500Young我們看到一個概念，就是從探索自我出發，然後用在地孕育的養分，轉換成作品，回應這片土地。這是永豐想要陪伴大家的：藉由探索將養分轉換成價值，找到一起向上、向前、持續的力量。」

#500Young #點燃青年世代創意火光的嶄新獎項 #500Young2023

500Young官網：https://udn.com/500young/

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

贊助品牌｜ORIS 豪利時、鞋全家福

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

永豐 青年

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