限時4天！7-ELEVEN「CITY PRIMA大杯精品美式咖啡」買1送1　「夏日芒芒霜淇淋」8月每周五六日買1送1

迎接父親節，7-ELEVEN即日起集結線上線下陸續推出5大優惠活動，除了CITY系列外，於8月5日起限時3天再加碼推出「88節三支付指定商品滿額立折」快閃活動，期望滿足本周末父親節與家人團聚就近買、樂分享、聰明省的生活消費需求。不僅如此，7-ELEVEN限定門市販售的人氣冰品「霜淇淋」，自8月起每周五、六、日也展開使用icash Pay支付可享買1送1優惠。

7-ELEVEN自8月5日至8月7日限時3天，推出「88節三支付指定商品滿額立折」快閃活動，活動期間到7-ELEVEN購買健美機能、冰品等三大類別指定商品，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三支付結帳，可享消費滿222元立折22元。

7-ELEVEN全門市即日起至8月7日推出CITY PRIMA大精品美式咖啡買1送1、大杯精品拿鐵買2送1；另有CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）、冰珍珠奶茶（特大杯）、熱珍珠奶茶（大杯）等任選2杯88元，CITY TEA優格好多青茶2杯優惠價88元。

「OPEN POINT行動隨時取」即日起至8月9日推出CITY系列指定飲品組合優惠價888元，數量有限，供線上／門市支付購買，每會員可限購4組。現萃茶、精品咖啡為限定門市兌領。同一期間，CITY CAFE超大咖美式咖啡／拿鐵（900ml）任2杯120元，最多省58元，每日限量2,000組，限線上支付購買，每日每會員限購2組。

7-ELEVEN限定門市販售的霜淇淋，自8月起推出芒果口味新品「夏日芒芒霜淇淋」 ，並展開每周五六日使用icash Pay支付享買1送1；同時超過260間7-ELEVEN酷聖石複合店，每周五、六、日推出全品項冰淇淋第2杯半價優惠活動。