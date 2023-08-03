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無懼颱風天湧百人排隊！「橋村炸雞」登台開幕 全菜單一次看

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
橋村開幕贈送100份炸雞，吸引大批人龍排隊。記者陳睿中/攝影
橋村開幕贈送100份炸雞，吸引大批人龍排隊。記者陳睿中/攝影

來自韓國的「橋村炸雞」自即日起正式插旗板橋車站環球購物中心，開設台灣首間門市，帶來蜂蜜、醬香、香辣等3種口味。為慶祝新店開幕，還將推出「啤酒加購買1送1」優惠。同時開幕首日並有「免費100份炸雞」，儘管遇到颱風天，現場也依舊吸引百人人龍排隊。

橋村炸雞創辦於1991年，乃是韓國知名的連鎖炸雞，韓國與海外門市共約1,300家。全台首間橋村炸雞坐落板橋車站環球中心，同時提供外帶、外送與內用服務。本次橋村登台，使用台灣在地冷藏雞肉為原料，透過醃製12小時、24小時低溫熟成與兩段式油炸的方式，提供皮薄酥脆的韓式炸雞，共計有「蜂蜜、醬香、香辣」等3種口味的炸雞。其中「蜂蜜」為韓國最受歡迎的口味，滋味香甜。「醬香」則是鹹中帶甜，還具有蒜香香氣；至於「香辣」則是添加韓國青陽紅辣椒，適合喜愛吃辣的民眾。

除了適合多人的2人、3人、4人餐之外，橋村在台也特別設計7款個人套餐。除了炸雞餐之外，另外還有「黃金熟成蜂蜜脆雞布里歐堡餐」、「熟成香辣雞肉捲餅餐」等不同餐點組合。其中個人餐售價218～258元不等，2人餐799～829，3人餐1,039元，4人餐1,649元。單點全雞689元、半雞359元。另外還有酥炸魷魚圈、韓式辣炒年糕、韓式魚糕湯、辣泡菜雞肉炒飯、韓式堅果糖餅等副食與甜點可供選擇。

橋村原訂於今日正式開幕，但因遇到颱風假，所以改採「開幕不販售」的形態，在現場贈送免費炸雞。為慶祝新店開幕，8月3日至8月7日期間，每日前50名購買任一半雞、全雞品項，可享橋村啤酒買1送1。8月31日前，消費可獲得「黃金脆薯兌換券」；加入六角美食通app會員，則可獲得50元抵用券2張。

【橋村炸雞 板橋環球店】

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號B1

電話：02 2968 0688

橋村炸雞菜單。記者陳睿中/攝影
橋村炸雞菜單。記者陳睿中/攝影
橋村炸雞菜單。記者陳睿中/攝影
橋村炸雞菜單。記者陳睿中/攝影
橋村炸雞於板橋開設全台首店。記者陳睿中/攝影
橋村炸雞於板橋開設全台首店。記者陳睿中/攝影
熟成COMBO，每套359元。記者陳睿中/攝影
熟成COMBO，每套359元。記者陳睿中/攝影
橋村提供多人與單人餐點，還有單點炸雞可供選擇。記者陳睿中/攝影
橋村提供多人與單人餐點，還有單點炸雞可供選擇。記者陳睿中/攝影
橋村炸雞菜單。記者陳睿中/攝影
橋村炸雞菜單。記者陳睿中/攝影
橋村在台提供蜂蜜、醬香、香辣等3種口味。記者陳睿中/攝影
橋村在台提供蜂蜜、醬香、香辣等3種口味。記者陳睿中/攝影
橋村炸雞菜單。記者陳睿中/攝影
橋村炸雞菜單。記者陳睿中/攝影
韓式魚糕湯，每份199元。記者陳睿中/攝影
韓式魚糕湯，每份199元。記者陳睿中/攝影
橋村炸雞菜單。記者陳睿中/攝影
橋村炸雞菜單。記者陳睿中/攝影
橋村炸雞菜單。記者陳睿中/攝影
橋村炸雞菜單。記者陳睿中/攝影
韓國的「橋村炸雞」正式登台，首波提供3種口味。記者陳睿中/攝影
韓國的「橋村炸雞」正式登台，首波提供3種口味。記者陳睿中/攝影

橋村炸雞 蜂蜜

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