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新竹喜來登打造環保中秋禮盒 9月1日起早鳥預購85折

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹喜來登加入環保概念，採用再生資源、在地食材推出「環保好意」、「環保心意」。圖／新竹喜來登提供
新竹喜來登加入環保概念，採用再生資源、在地食材推出「環保好意」、「環保心意」。圖／新竹喜來登提供

中秋節即將登場，各大飯店已超前布署中秋月餅銷售大戰，新竹豐邑喜來登也接獲竹科公司的企業大宗訂單，預期年度的月餅商機可為飯店補進亮眼營，新竹喜來登為與ESG看齊，以愛護地球的環保概念打造禮盒，並宣布提撥部分環保禮盒營收捐贈至台灣環境資訊協會。即日起至9月1日開放早鳥預購85折，與民眾一起為環保永續盡一份心力。

執行長劉純芳表示，今年注重ESG概念，將環境保護的社會責任帶到設計中，新竹喜來登將提撥每組中秋環保禮盒營收1%捐贈至台灣環境資訊協會，以行動支持與守護自然環境，下半年將繼續與與台灣環境資訊協會位於新竹芎林鄉的「自然谷」環境公益信託基地進一步合作，向來往旅客推廣環境永續的重要性。

台灣環境資訊協會副秘書長劉祐君也肯定業者的用心，他指出喜來登透過環保包裝材質與在地食材，可減少製造過程中的碳足跡。

新竹喜來登採用再生資源、在地食材，推出「環保好意」、「環保心意」兩款中秋禮盒，6入廣式月餅「環保好意禮盒」採用台灣在地食材，減少食材運送碳足跡，口味包含蓮蓉蛋黃、干貝蟹黃、金薯核桃、青梅碧螺春、柳橙柑橘、棗泥桂圓，禮盒附贈由回收金屬重製的「鋁製盛器」，讓資源重獲新生，與日常生活相伴使用；禮盒外袋為防水耐用的「杜邦環保提袋」，可重複循環使用，減少一次性提袋的耗損浪費，禮盒售價1880元。

搭配黃金桃山皮的「環保心意禮盒」，內含經典流沙酥及主廚首創拔絲酥，流沙酥裡層個別夾入濃醇的巧克力、抹茶流沙餡，金薯拔絲酥為綿軟香甜的台農57號黃金地瓜搭配牽絲的拉絲內餡，焦糖奶黃拔絲酥為鹹蛋黃拌入焦糖加上拉絲餡的鹹甜交織驚喜口感，每盒8入1280元。

中秋禮盒另有「喜來登鳳梨酥」、「采悅軒極品XO醬」；即日起至9月1日前預購享早鳥優惠85折，大宗訂購251盒以上8折，喜來登鳳梨酥、采悅軒極品XO醬不適用折扣優惠，相關訂購專線03-6206058。

新竹喜來登為與ESG看齊，以愛護地球的環保概念打造禮盒。記者郭政芬／攝影
新竹喜來登為與ESG看齊，以愛護地球的環保概念打造禮盒。記者郭政芬／攝影
搭配黃金桃山皮的「環保心意禮盒」，內含經典流沙酥及主廚首創拔絲酥等。記者郭政芬／攝影
搭配黃金桃山皮的「環保心意禮盒」，內含經典流沙酥及主廚首創拔絲酥等。記者郭政芬／攝影
6入廣式月餅採用台灣在地食材，減少食材運送碳足跡，口味包含蓮蓉蛋黃、干貝蟹黃、金薯核桃、青梅碧螺春、柳橙柑橘、棗泥桂圓。記者郭政芬／攝影
6入廣式月餅採用台灣在地食材，減少食材運送碳足跡，口味包含蓮蓉蛋黃、干貝蟹黃、金薯核桃、青梅碧螺春、柳橙柑橘、棗泥桂圓。記者郭政芬／攝影

喜來登 中秋節 新竹

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