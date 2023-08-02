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曾合影許光漢引熱議 李帝勳現身台中精品開幕曬中文

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Pin Swing包款的石韻灰，是今年秋冬新色之一。圖／Delvaux提供
Pin Swing包款的石韻灰，是今年秋冬新色之一。圖／Delvaux提供

韓國人氣男星李帝勳今日出席位於台中的精品專賣店開幕。由於本次是有「比利時愛馬仕」之稱的Delvaux皮件品牌的大遠百專門店正式開幕，原訂上月就有來台計畫但因故取消，8月終於成行，也讓所有粉絲們望穿秋水、願望成真！

曾以《信號SIGNAL》、《我是遺物整理師》、《模範計程車2》等多部作品走紅的李帝勳，出席Delvaux台中大遠百專門店開幕活動，除了大方分享他最想一嚐的台灣小吃，也以簡短但標準的中文和現場媒體親切打招呼。他表示表示，如果要為親近的人挑選禮物，他會想為母親挑選一顆mini firework包款，喜氣、富含手工藝，相信媽媽收到也會開心；而除了身上配戴的Pin City包款，他自己也特別喜歡「L’XXL包」，包款共有茶色、黑色、迷彩三種選擇，西裝、運動場合都能搭配，而且大容量什麼東西都可以放。而當被問到他最品嚐的台灣美食時，除了先前他曾想一嚐的雞排，更化身「肉食男」，表示特別想品嚐到一碗肉塊多、湯頭濃郁的牛肉麵。

Delvaux是最早在比利時布魯塞爾於1829年成立，並在1883年已經成為比利時王家御用供應商，全系列中再以1958年誕生的The Brilliant、1967年問世的The Tempête、1972年的The Pin以及去年新問世的The Lingot最為經典；其中去年The Pin更因50周年推出Pin City包款，成為延伸的新一代活力設計。本季全系列更在皮革之外靈活運用金屬鍊條、皮革流蘇創造包款的豐富樣態，並以子夜藍、森林綠、石韻灰三色，為經典設計帶來輕快能量。

全新的Delvaux台中大遠百專賣店佔地約20坪，為呼應台中的奢華姿態，全店以白、金兩色為主軸，並還原巴黎總店的設計語彙。本次最大亮點包款則不容錯過一款Caprice Firework包款，除了特別的梯形輪廓，包款表面都加以刺繡工藝，同時金屬提把的表面再結合一層黑色皮革，格外奢華；另外Brilliant系列則首度推出「小廢包」尺寸的Brilliant Toy Stella包並附金屬鍊條、小巧可愛；藝術感鮮明的Josephine包則以法國國寶級舞者Josephine Baker為靈感，以雙層皮革壓置而成的皮革流蘇，展現出舞者律動時的曼妙之美。

李帝勳特別喜愛的L’XXL包，共有迷彩、咖啡、黑色三色可選，並在專門店入口右側擁有大型裝置。記者／釋俊哲攝影
李帝勳特別喜愛的L’XXL包，共有迷彩、咖啡、黑色三色可選，並在專門店入口右側擁有大型裝置。記者／釋俊哲攝影
開幕亮點之一的「Caprice Firework包」的製造極其繁複，在皮革表面施以刺繡工藝，年產量極少，本次新款並在金屬提把處結合皮革，提取感觸更為柔軟舒適。記者／釋俊哲攝影
開幕亮點之一的「Caprice Firework包」的製造極其繁複，在皮革表面施以刺繡工藝，年產量極少，本次新款並在金屬提把處結合皮革，提取感觸更為柔軟舒適。記者／釋俊哲攝影
Caprice Firework包黑色款，價格店洽。圖／Delvaux提供
Caprice Firework包黑色款，價格店洽。圖／Delvaux提供
Brillant GM Felt包款，白蘭地色混搭羊絨灰，價格店洽。圖／Delvaux提供
Brillant GM Felt包款，白蘭地色混搭羊絨灰，價格店洽。圖／Delvaux提供
Pin Éclat包子夜藍色款，閃耀的金屬鍊條，讓包款添增了一份都會輕奢氣息。圖／Delvaux提供
Pin Éclat包子夜藍色款，閃耀的金屬鍊條，讓包款添增了一份都會輕奢氣息。圖／Delvaux提供
李帝勳（左二）今日也與美之心（Minoshin）執行長陳冠燁Kuan（右二）與營運長洪志慧Grace（左一），一同合影留念。記者／釋俊哲攝影
李帝勳（左二）今日也與美之心（Minoshin）執行長陳冠燁Kuan（右二）與營運長洪志慧Grace（左一），一同合影留念。記者／釋俊哲攝影
李帝勳今日出席Delvaux台中大遠百專門店開幕活動，除了大方分享他最想一嚐的台灣小吃，也以中文和現場媒體親切打招呼。記者／釋俊哲攝影
李帝勳今日出席Delvaux台中大遠百專門店開幕活動，除了大方分享他最想一嚐的台灣小吃，也以中文和現場媒體親切打招呼。記者／釋俊哲攝影
曾與許光漢合照引發熱烈討論的李帝勳，今日本尊再現身台中精品店。圖 / 翻攝自 IG @ leejehoon_official（合成圖）
曾與許光漢合照引發熱烈討論的李帝勳，今日本尊再現身台中精品店。圖 / 翻攝自 IG @ leejehoon_official（合成圖）
李帝勳今日搶先配戴的2023秋冬新品Pin City包黑色款，是去年因為The Pin問世50周年的子系列，輕快走跳。圖／Delvaux提供
李帝勳今日搶先配戴的2023秋冬新品Pin City包黑色款，是去年因為The Pin問世50周年的子系列，輕快走跳。圖／Delvaux提供
Pin Éclat包森林綠色款，其森林綠色為本季新色，並具現在多個經典包款系列。圖／Delvaux提供
Pin Éclat包森林綠色款，其森林綠色為本季新色，並具現在多個經典包款系列。圖／Delvaux提供
展現精湛手工的Josephine包，是向經典舞者Josephine Baker致意，流蘇的條狀皮革使用雙層皮革鞣製，舞動浪漫。記者／釋俊哲攝影
展現精湛手工的Josephine包，是向經典舞者Josephine Baker致意，流蘇的條狀皮革使用雙層皮革鞣製，舞動浪漫。記者／釋俊哲攝影

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