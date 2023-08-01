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開業29年！天母高島屋「麥當勞」熄燈 網崩潰：為什麼
回憶又少一間！位於台北天母、開業已經29年的「麥當勞高島屋店」預告，將於8月31日結束營業。隨著消息出爐，網友也紛紛表示「家附近又沒麥當勞了」、「為什麼？」
麥當勞高島屋店自1994年7月17日開業至今，目前已經有約29年的歷史，是許多天母民眾用餐的好去處，但近日傳出即將停業的消息。麥當勞官方證實，基於整體商業考量，大葉高島屋餐廳將於8月31日晚上21:30結束營業，感謝顧客長久以來的喜愛與陪伴。
隨著高島屋店即將熄燈，麥當勞在附近仍有士林、台北德行、中山北等分店提供服務，目前士林共有6間分店，屆時高島屋店的工作人員也會轉調至鄰近門市。而網友們對於高島屋店熄燈的訊息，也留言表示「真的很可惜」、「我要看棒球，沒得吃了」
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