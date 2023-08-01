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巴黎可能是有史以來最令人羨慕的奧運！LVMH宣布合作
旗下擁有包括路易威登（Louis Vuitton、簡稱LV）、Dior、紳士品牌Berluti、以及珠寶品牌Chaumet在內等多個頂級精品品牌的LVMH集團，日前正式宣布成為2024年巴黎奧運會及帕奧會的合作夥伴，擔任「勝利的工匠」（Artisan of All Victories），將在一年後正式展開的巴黎奧運會及帕奧會期間，以法國著名的「夢幻工藝藝術」，貢獻各品牌在不同面向的的創意、卓越的技藝和獨特的法式生活藝術感。
目前已經確認的工藝合作項目包括奧運的獎牌，將會是由擁有數百年歷史代表巴黎的珠寶品牌Chaumet設計製作，表揚傑出運動員在經歷多年的付出和貢獻後，展現生涯至高的榮耀的時刻。奧運會和帕奧會期間，Moët Hennessy將提供高品質的飲品，Sephora將成為聖火傳遞儀式的合作夥伴，在傳遞路線上和各站點為大眾提供相關活動。
集團旗下代最具象徵性的品牌路易威登，也於今日宣佈法國游泳運動員萊昂馬爾尚（Léon Marchand）出任擔任品牌最新形象大使。這位年僅21歲的泳將是法國國家奧運隊獲得獎牌的熱門運動明星，不僅曾獲得五屆的世界冠軍、還是400公尺個人混合泳新世界紀錄保持者、今年200米蝶泳比賽中獲得年度最佳世界成績，以及並於200公尺個人混合泳創下新歐洲冠軍紀錄。
LVMH集團與2024年巴黎合作的一部份，也包括將擴大其對社會、尤其是體育領域的慈善投入，例如，LVMH將和法國慈善組織Secours Populaire Français長期攜手合作，幫助1000名4歲至25歲之間處於弱勢的兒童和青年加入體育協會，並接受培訓計畫和初學者課程，讓他們有機會參與體育活動。雙方更多合作細節將陸續於2024年7月26日的開幕式前曝光。
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