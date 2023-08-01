巴黎可能是有史以來最令人羨慕的奧運！LVMH宣布合作

旗下擁有包括路易威登（Louis Vuitton、簡稱LV）、Dior、紳士品牌Berluti、以及珠寶品牌Chaumet在內等多個頂級精品品牌的LVMH集團，日前正式宣布成為2024年巴黎奧運會及帕奧會的合作夥伴，擔任「勝利的工匠」（Artisan of All Victories），將在一年後正式展開的巴黎奧運會及帕奧會期間，以法國著名的「夢幻工藝藝術」，貢獻各品牌在不同面向的的創意、卓越的技藝和獨特的法式生活藝術感。

目前已經確認的工藝合作項目包括奧運的獎牌，將會是由擁有數百年歷史代表巴黎的珠寶品牌Chaumet設計製作，表揚傑出運動員在經歷多年的付出和貢獻後，展現生涯至高的榮耀的時刻。奧運會和帕奧會期間，Moët Hennessy將提供高品質的飲品，Sephora將成為聖火傳遞儀式的合作夥伴，在傳遞路線上和各站點為大眾提供相關活動。

集團旗下代最具象徵性的品牌路易威登，也於今日宣佈法國游泳運動員萊昂馬爾尚（Léon Marchand）出任擔任品牌最新形象大使。這位年僅21歲的泳將是法國國家奧運隊獲得獎牌的熱門運動明星，不僅曾獲得五屆的世界冠軍、還是400公尺個人混合泳新世界紀錄保持者、今年200米蝶泳比賽中獲得年度最佳世界成績，以及並於200公尺個人混合泳創下新歐洲冠軍紀錄。