MICHAEL KORS早秋新男裝上身 胡宇威預習升格當帥爸！

剛滿41歲的胡宇威先前與未婚妻陳庭妮難得於鏡頭前大方放閃，背後環抱、甜蜜餵食通通都來，甜蜜感情羨慕不少人。而眼看父親節將至，胡宇威雖然還沒當爸，但還是搶先穿上MICHAEL KORS早秋系列新男裝，詮釋假設升格當爸爸時，又會如何瀟灑帥氣？

去年正式認愛，並且宣布求婚成功的胡宇威與陳庭妮，雖然離結婚還差一步，不過兩人早就是觀眾們公認的「高顏值」夫婦檔，若是之後有生育的話，小孩必定可愛到不行。迎面對將到來的父親節，胡宇威特別為MICHAEL KORS早秋男裝拍攝形象照及影片，以身為兒子的角色，訴說、表達對父親的敬意，胡宇威還在facebook貼文說「年輕時，旅行是為了探索世界；長大後，為了工作到處飛行；現在，旅行是為了陪伴家人」，讓人感受到他對家人的羈絆。

胡宇威為MICHAEL KORS早秋男裝拍攝形象照及影片，以身為兒子的角色，訴說、表達對父親的敬意。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS早秋男裝系列以神秘午夜藍、森林綠及經典駝色作為主色調。包含一系列休閒雅致的成衣、經典創新配件，像是Varick系列包款推出全新MK金屬扣設計，搭配精緻牛皮，提供豐富包型如後背包、手拿包、公事包、斜背包及旅行袋，帥氣的商務氣質被視為都市上班族首選。

胡宇威為MICHAEL KORS早秋男裝拍攝形象照及影片，以身為兒子的角色，訴說、表達對父親的敬意。圖／MICHAEL KORS提供

因應父親節送禮或是男性日常穿搭需求，台灣男裝品牌Carnival嘉裕則是提出了不同的著裝參考示範，像是針對如果熱愛戶外活動的人，POLO衫能滿足不同穿衣風格與年齡層，是衣櫃中必備單品。Carnival嘉裕全新花卉系列POLO衫，將LOGO結合窗花元素，以滿版菱格緹花織紋豐富視覺層次。兩道絲光工序，使天然棉質如絲綢般親膚滑順，呈現極佳的光澤度與垂墜感，吸濕透氣且不易變形起皺，備有酒紅、深藍、鐵灰等多種色彩選擇。

胡宇威為MICHAEL KORS早秋男裝拍攝形象照及影片，以身為兒子的角色，訴說、表達對父親的敬意。圖／MICHAEL KORS提供

嘉裕淺灰獵裝外套，14,880元。圖／Carnival提供

嘉裕深藍花卉系列Polo衫，3,480元。圖／Carnival提供

MICHAEL KORS藍綠白條紋圓領毛衣，15,200元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Hudson Empire深丹寧緹花翻蓋斜背包，21,500元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Keating Empire黑色緹花綁帶休閒鞋，11,200元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Hudson Empire深丹寧緹花托特包，24,600元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Varick Empire深丹寧緹花旅行袋，35,800元。圖／MICHAEL KORS提供