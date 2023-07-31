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MICHAEL KORS早秋新男裝上身 胡宇威預習升格當帥爸！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
胡宇威為MICHAEL KORS早秋男裝拍攝形象照及影片，以身為兒子的角色，訴說、表達對父親的敬意。圖／MICHAEL KORS提供
胡宇威為MICHAEL KORS早秋男裝拍攝形象照及影片，以身為兒子的角色，訴說、表達對父親的敬意。圖／MICHAEL KORS提供

剛滿41歲的胡宇威先前與未婚妻陳庭妮難得於鏡頭前大方放閃，背後環抱、甜蜜餵食通通都來，甜蜜感情羨慕不少人。而眼看父親節將至，胡宇威雖然還沒當爸，但還是搶先穿上MICHAEL KORS早秋系列新男裝，詮釋假設升格當爸爸時，又會如何瀟灑帥氣？

去年正式認愛，並且宣布求婚成功的胡宇威與陳庭妮，雖然離結婚還差一步，不過兩人早就是觀眾們公認的「高顏值」夫婦檔，若是之後有生育的話，小孩必定可愛到不行。迎面對將到來的父親節，胡宇威特別為MICHAEL KORS早秋男裝拍攝形象照及影片，以身為兒子的角色，訴說、表達對父親的敬意，胡宇威還在facebook貼文說「年輕時，旅行是為了探索世界；長大後，為了工作到處飛行；現在，旅行是為了陪伴家人」，讓人感受到他對家人的羈絆。

胡宇威為MICHAEL KORS早秋男裝拍攝形象照及影片，以身為兒子的角色，訴說、表達對父親的敬意。圖／MICHAEL KORS提供
胡宇威為MICHAEL KORS早秋男裝拍攝形象照及影片，以身為兒子的角色，訴說、表達對父親的敬意。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS早秋男裝系列以神秘午夜藍、森林綠及經典駝色作為主色調。包含一系列休閒雅致的成衣、經典創新配件，像是Varick系列包款推出全新MK金屬扣設計，搭配精緻牛皮，提供豐富包型如後背包、手拿包、公事包、斜背包及旅行袋，帥氣的商務氣質被視為都市上班族首選。

胡宇威為MICHAEL KORS早秋男裝拍攝形象照及影片，以身為兒子的角色，訴說、表達對父親的敬意。圖／MICHAEL KORS提供
胡宇威為MICHAEL KORS早秋男裝拍攝形象照及影片，以身為兒子的角色，訴說、表達對父親的敬意。圖／MICHAEL KORS提供

因應父親節送禮或是男性日常穿搭需求，台灣男裝品牌Carnival嘉裕則是提出了不同的著裝參考示範，像是針對如果熱愛戶外活動的人，POLO衫能滿足不同穿衣風格與年齡層，是衣櫃中必備單品。Carnival嘉裕全新花卉系列POLO衫，將LOGO結合窗花元素，以滿版菱格緹花織紋豐富視覺層次。兩道絲光工序，使天然棉質如絲綢般親膚滑順，呈現極佳的光澤度與垂墜感，吸濕透氣且不易變形起皺，備有酒紅、深藍、鐵灰等多種色彩選擇。

胡宇威為MICHAEL KORS早秋男裝拍攝形象照及影片，以身為兒子的角色，訴說、表達對父親的敬意。圖／MICHAEL KORS提供
胡宇威為MICHAEL KORS早秋男裝拍攝形象照及影片，以身為兒子的角色，訴說、表達對父親的敬意。圖／MICHAEL KORS提供

嘉裕淺灰獵裝外套，14,880元。圖／Carnival提供
嘉裕淺灰獵裝外套，14,880元。圖／Carnival提供

嘉裕深藍花卉系列Polo衫，3,480元。圖／Carnival提供
嘉裕深藍花卉系列Polo衫，3,480元。圖／Carnival提供

MICHAEL KORS藍綠白條紋圓領毛衣，15,200元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS藍綠白條紋圓領毛衣，15,200元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Hudson Empire深丹寧緹花翻蓋斜背包，21,500元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Hudson Empire深丹寧緹花翻蓋斜背包，21,500元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Keating Empire黑色緹花綁帶休閒鞋，11,200元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Keating Empire黑色緹花綁帶休閒鞋，11,200元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Hudson Empire深丹寧緹花托特包，24,600元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Hudson Empire深丹寧緹花托特包，24,600元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Varick Empire深丹寧緹花旅行袋，35,800元。圖／MICHAEL KORS提供
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MICHAEL KORS駝色休閒腰帶長褲，9,400元。圖／MICHAEL KORS提供
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父親節 家人 結婚 胡宇威 陳庭妮 上班族

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