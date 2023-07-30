「爽啤」變軟萌！爽爽貓十周年期間限定聯名活動罐來了
台灣菸酒公司發行的清爽型啤酒「爽啤」，今年夏天與最軟萌的「爽爽貓」和「小勞撫」攜手，期間限定推出爽爽貓十周年限量聯名活動罐，讓消費者一邊享受清爽暢快的爽啤，一邊感受幽默詼諧的爽爽貓和軟萌廢代表小勞撫，所帶來的舒心療癒感。爽爽貓十周年限定聯名合作罐，即日起在全台全聯、美廉社、家樂福、大潤發、愛買、寶家等通路，陸續上架中。
「爽啤」今年與人氣插畫角色爽爽貓、小勞撫聯名合作，將插畫家正能量和軟萌廢的獨特風格融入到爽啤的設計中，賦予獨特且具收藏價值的罐裝爽啤。每一罐爽啤都以爽爽貓和小勞撫的經典角色為主題，色彩繽紛、充滿趣味，讓人一眼就能感受到治癒和快樂。
「爽啤」以開發出台灣消費者喜愛的清爽新風味為目標，採用雙啤酒花釀製，運用零度C冷泡啤酒花工法，提升啤酒中啤酒花香層次，精心釀造出清爽新風味的拉格啤酒，連年榮獲Monde Selection世界品質評鑑大賞獎項，清爽順口又熱量低、負擔少，讓大家在炎炎夏日清爽大口喝。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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