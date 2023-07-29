Uber Eats X 500碗人氣店家強強聯手！華山出攤兩日限

由第一份在地觀點小吃新指南「500碗」與大力推廣台灣美食的Uber Eats聯手舉辦的「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」，今日集結12間台灣人氣小吃，包括重量級「500碗」得主、人氣Uber Eats商家合作夥伴等，正於台北華山中4A「紅酒作業場」室內場地熱鬧舉辦。

500碗得主、超人氣的「周家蔥油餅」從早上11點一開場即大排長龍，第一波12點已經完售，第二波將在下午三點開賣。想吃甜？獲得500碗的人氣甜點「Double V」則與「拾穗Bakery」聯名推出冰淇淋三明治，另外「SOYYOUNG永春豆花」則與「引路咖啡Enroute Coffee」一同出攤，帶來芋頭、Q10、花生三種口味，消暑也清涼。

想解渴？Uber Eats的人氣店家「大苑子」除有精選飲品如文山青茶、愛文翡翠，另有瓶裝系列的「芭樂檸檬在一起」、「祇作茶」、「仙草乾茶」。下午茶時間餓了？「得正」則在春烏龍、焙烏龍、檸檬美式春烏龍等常規品項外，再有「耶加雪菲凍焙奶茶」、「春烏龍＋焙烏龍茶凍」兩款是與台中咖啡名店補時咖啡Coffee Stopover合作、期間限定。500碗得主、異國美食的「港式菠蘿包」則可在「好好味港式菠蘿包」攤位找到，攤位上還將有品牌原味菠蘿包、招牌冰火菠蘿油兩項單品，另提供港式凍檸茶、鴛鴦奶茶、絲襪奶茶等港式飲品。

而凡加Uber One入會員，現場各出攤單位還將享有優惠。「Double V X 拾穗Bakery」每份160元、會員折10元，「周家蔥油餅」每份30元、會員滿百折10元，「好好味港式菠蘿包」會員可享菠蘿包加飲品折5元，「SOYOUNG永春豆花」則提供會員消費贈Q10好料乙份，「得正」凡會員皆享個別品項皆折5元，以及「大苑子」任2瓶（杯）送大苑子保冷袋。

活動今日將持續至晚上六點，並於明日7月30日（日）持續舉辦。

【資訊】

500碗｜Uber Eats美食小吃市集 台北場

時間：2023年7月29、30日（周六日）11:00～18：00

地點：台北華山文創園區中4A紅酒作業場（台北市八德路一段1號）

・加入 Uber One 會員，一個月免費試用 https://t.uber.com/BTKGVI