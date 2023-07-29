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阿角、紅花首出攤！500碗xUber Eats最強美食市集開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
500碗｜Uber Eats美食小吃市集一次匯聚12間美食，吸引許多美食愛好者專程前來。。記者沈昱嘉/攝影
500碗｜Uber Eats美食小吃市集一次匯聚12間美食，吸引許多美食愛好者專程前來。。記者沈昱嘉/攝影

致力推廣台灣美食的Uber Eats，攜手第一份在地觀點小吃新指南「500碗」，共同舉辦「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」，連續於7月29、30日在台北華山中4A登場。現場齊聚12間台灣各式小吃，包括重量級500碗得主、人氣 Uber Eats 商家合作夥伴等名店。開幕首日就吸引大批饕客專程前來，顯示台灣民眾對於美食的熱情。

活動中，共計匯聚福德涼麵、小春園滷味、紅花麻辣鹽水雞 通化創始總店等12間知名餐飲品牌。各家業者也全力推出自家招牌的明星商品，讓民眾從主食、甜點、飲料一次滿足。例如由蔡辰男、盧怡安票選入榜的「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」，此次是店史首度出攤，現場特別準備近80斤的紅燒肉，其中還包含可遇不可求的「隱藏版排骨」，一開幕就匯聚長長的排隊人龍，老闆手中的菜刀沒停下來過。

另外獲得500碗 Uber Eats 優食獎得主的「福德涼麵」，則是推出招牌涼麵，為炎夏帶來清爽的用餐選擇，單日各限量100份。擁有百年歷史的「小春園滷味」更是提供鴨舌、滷蛋、小豆乾等人氣品項，還有綜合組合方案，適合選擇困難的民眾。位於通化夜市的「紅花麻辣鹽水雞 通化創始總店」則是以星座為概念，販售4款星象套餐，各有雞胸、豆皮、百頁豆腐等招牌配料，現場打卡並可現折40元。

「指有雞飯」則是提供打拋雞飯、綠咖哩雞飯、椒麻雞飯等店內明星餐點，同樣吸引許多民眾購買。除了中式餐點外，「波波海鮮市集」提供招牌紐約風龍蝦堡、香濃熱奶油龍蝦堡等品項，現煎奶油龍蝦的香氣充斥會場，讓許多經過民眾忍不住駐足聞香購買。

除了可以一次吃遍明星商品之外，現場店家也推出「Uber One會員專屬優惠」。福德涼麵可享「涼麵現折5元」；小春園滷味享「滿200送滷蛋」；紅花麻辣鹽水雞 通化創始總店「消費送筍片或私房鳥蛋1份」；波波海鮮市集可享「龍蝦堡現折10元」，至於指有雞飯、正宗阿角紅燒肉 劉美麗均可享「消費現折10元」。Uber One 會員在現場還可免費搶先使用當紅的「拍貼機」，跟著好友一同留下大啖美食的紀念照。

「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」連續於7月28日、29日在台北華山中4A登場，採免費入場，民眾可以在室內會場享用美食、吹冷氣，甚至還有真人音樂表演，帶來輕鬆又美味的週末時光，民眾可以把握機會前往。

500碗｜Uber Eats美食小吃市集 台北場

時間：2023年7月29、30日（周六日）11:00～18：00

地點：台北華山文創園區中4A紅酒作業場（台北市八德路一段1號）

・加入 Uber One 會員，一個月免費試用 https://t.uber.com/BTKGVI

・第一屆500碗得獎名單 https://udn.com/500bowlsaward/

正宗阿角紅燒肉 劉美麗首次出攤，現場排隊人潮不絕。記者沈昱嘉/攝影
正宗阿角紅燒肉 劉美麗首次出攤，現場排隊人潮不絕。記者沈昱嘉/攝影
500碗｜Uber Eats美食小吃市集自即日起連續兩天於台北華山中4A登場。記者沈昱嘉/攝影
500碗｜Uber Eats美食小吃市集自即日起連續兩天於台北華山中4A登場。記者沈昱嘉/攝影
指有雞飯推出打拋雞飯、綠咖哩雞飯、椒麻雞飯等明星餐點。沈昱嘉/攝影
指有雞飯推出打拋雞飯、綠咖哩雞飯、椒麻雞飯等明星餐點。沈昱嘉/攝影
小春園滷味在活動現場推出多款滷味商品。記者沈昱嘉/攝影
小春園滷味在活動現場推出多款滷味商品。記者沈昱嘉/攝影
紅花麻辣鹽水雞 通化創始總店於現場推出4款星象套餐。記者沈昱嘉/攝影
紅花麻辣鹽水雞 通化創始總店於現場推出4款星象套餐。記者沈昱嘉/攝影

美食 小吃 uber eats

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