穿恐龍裝送炸雞、漢堡！繼光香香雞「哥吉拉套餐」登場

繼日前推出「哥吉拉聯名套餐」後，「繼光香香雞」自即日起至8月30日期間，推出第二波「哥吉拉咆嘯餐」，內含4種人氣炸物，還有全新哥吉拉包裝、加贈新款聯名貼紙。另外為慶祝繼光香香雞50週年，7月29日穿著任一恐龍裝至指定門市，就可兌換免費「香香炸雞」1份，還有買套餐送墨魚甜不辣、拍照送哥吉拉造型碗等不同優惠。

繼光香香雞本次推出的「哥吉拉咆嘯餐」，使用哥吉拉太空大戰的漫畫風新包裝，內含香香炸雞、香香三角骨、美式脆薯、甜心地瓜球等4款炸物，每套379元，隨餐還會加贈第二款哥吉拉聯名貼紙。凡購買哥吉拉咆嘯餐，也可加價799元，預購「哥吉拉造型碗」，全球限量5,000個。

為慶祝繼光香香雞50週年，7月29日也將推出一日快閃活動。只要穿著任一恐龍裝至5間指定門市（台北西門店、新北府中店、桃園站前店、台中勤美誠品專櫃、高雄SKM PARK專櫃），就可免費獲得價值90元的「香香炸雞（中）」1份，每間限量20份。另外針對中山旗艦店，穿著任一恐龍裝到店，前20名即可換得「蜂蜜塔塔炸雞堡」1份，價值129元。