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獨／開業近8年！知名精品火鍋「寬巷子」 台灣最後一間熄燈成絕響

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
寬巷子鍋品以精緻的擺盤著稱。圖／擷取自寬巷子鍋品粉絲頁
寬巷子鍋品以精緻的擺盤著稱。圖／擷取自寬巷子鍋品粉絲頁

喜歡吃火鍋嗎？知名精品火鍋「寬巷子鍋品」近期宣佈，因租約到期因素，開業近8年的「寬巷子微風信義店」將於7月底結束營業。隨著寬巷子士林店於2022年停業，微風信義店也將拉下鐵門，也意謂寬巷子的火鍋在台灣恐成絕響。

「寬巷子」自2012年於台北士林起家，主打精緻化的火鍋料理，尤其是充滿創意的擺盤方式，獲得許多消費者青睞。店內提供有紅泥小染、人蔘雞湯、豚骨千叟等不同口味的湯底，還有擺成花朵造型的各式肉盤，以及滷味、壽司滑、花藝蔬菜盤，兼具視覺與味覺的享受。全盛時期，寬巷子共開設士林、新生、微風信義等3間分店，甚至還進軍海外，在2018年開設香港分店。

近年寬巷子在台門市逐漸減少，2022年3月時，寬巷子士林店因租約到期而結束營業。目前台灣僅存的「微風信義店」在GOOGLE獲得超過2,800則評論，平均4.7分，但也即將於7月底結束營業，未來品牌將僅剩香港店營業。根據停業公告，寬巷子預計調整營運模式，日後會以全新型態，繼續為大家服務。

微風 火鍋 香港

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