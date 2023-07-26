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藏壽司13款「蠟筆小新扭蛋」登場！小新、小白超萌現身
多次推出聯名扭蛋的「藏壽司」，自8月4日起將推出13款「蠟筆小新扭蛋」，包括小心、不理不理佐衛門、小白等角色都將一同現身，另外還有中獎率僅1/500的特賞款「制服小新」，等著粉絲帶回家。
繼前一波與「名偵探柯南」聯名後，這次藏壽司攜手「蠟筆小新」，自8月4日至9月26日期間，推出共13款藏壽司限定的精美扭蛋。其中包含5款蠟筆小新公仔吊飾，款式包含蠟筆小新、不理不理佐衛門、小白、巧克比，以及穿著藏壽司制服、500顆扭蛋才會出現1顆的特別款「制服小新」。每款吊飾下也都有可組裝的日式燈籠，還可以互換款式，打造專屬組合。
除此之外，另外還有結合日本浮世繪元素的4款胸章，款式包含小新、小葵、小白與巧克比等經典角色。並有4款同樣採取日式風格世紀的紙膠帶，讓蠟筆小新與角色們，一起為粉絲帶來日常生活的樂趣。
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