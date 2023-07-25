這組樂高真的有點帥！忠實還原YAMAHA旗艦車款 四缸引擎、三速變速箱都有

擁有細緻設計的LEGO®TECHNIC系列，能忠實還原車子的許多細節，一直以來深受許多車迷喜愛。這次LEGO（樂高）則以山葉機車YAMAHA去年上市的話題旗艦車款為靈感，忠實地還原了各個細節，不僅吸引樂高迷的關注，更是重機車友不可缺少的收藏品。

重型機車一直都是男性對於速度奔馳的終極夢想之一，成為帥氣的騎士，更是品味象徵。於是樂高旗下的LEGO®TECHNIC系列聯手機車品牌YAMAHA，利用Hyper Naked系列MT-10車款為靈感，展現簡約又強悍的美學風格。於是，透過1,478顆樂高積木打造高逾25 公分、長逾44 公分、寬逾15公分的「42159 YAMAHA MT-10 SP」組合，並將實車細節還原，包括四缸引擎、三速變速箱，變速箱零件包括：變速筒、變速叉、變速環與棘輪套筒，以及有可運作前後懸吊系統的鍊條主減速器，也包含透過手把運作的轉向系統、側柱與展示座。最後還能下載LEGO® TechnicTM AR 應用程式，透過AR情境體驗經典車款的魅力。

樂高「42159 YAMAHA MT-10 SP」組合，將實車細節還原，包括四缸引擎、三速變速箱，變速箱零件等，6,979元。圖／LEGO提供

另外，由插畫藝術家金澤信所創作的「胡子碰碰（OHIGE no PON）」角色，則和生活風格品牌niko and...合作，推出一系列的療癒的單品。除了有以「碰碰」一角為主題的抱枕、托特包和筆袋的雜貨之外，不可錯過的還有碰碰造型公仔及金澤信特別為niko and… 打造的獨家角色「niko」公仔，俏皮模樣讓人愛不釋手。

最後還能下載LEGO® TechnicTM AR 應用程式，透過AR情境體驗經典車款的魅力。圖／LEGO提供

胡子碰碰 x niko and... 碰碰公仔，2,100元。圖／niko and...提供