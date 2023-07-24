土用丑日吃鰻魚！大江戶町鰻屋外帶鰻魚飯現省468　

根據日本自江戶時期流傳至今的傳統，每年的「土用丑之日」正是大啖鰻魚、補充元氣的日子。今年夏季的土用丑之日將於7月30日到來，主打鰻魚料理的「大江戶町鰻屋」就推出外帶鰻魚的限時優惠組，現省468元。另外「勝勢豬排」也推出「酥炸鰻魚老饕豬排套餐」，一次享受雙重滋味，還可加贈「鰻魚南蠻漬」。

自2017年開業至今的大江戶町鰻屋，目前在台中開設大墩店、公益路店、lalaport店等門市，以台灣在地養殖10～12個月、每公斤4～5尾規格的新鰻，提供多種鰻魚料理。今年隨著土用丑之日到來，即日起至8月24日期間，凡到店消費滿千，就贈送「夢幻鰻魚桶飯系列第2份半價券」，適用於8月25日至10月31日。包括「夢幻鰻魚桶飯3+1吃（單人458元、雙人788元）」、「鰻魚桶飯雙吃磯邊燒（428元）」均可適用。

另外7月24日至8月6日，原價628元的「老饕黃金青口蒲燒鰻」搭配原價628元的「老饕黃金青口白燒鰻」，組合優惠價788元，每日採限量供應，每人限購2組，僅提供外帶。