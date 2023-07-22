遠東SOGO「宅料理競賽」最高獎金15萬元開跑！舉辦手作課程推廣永續飲食

遠東SOGO百貨連續第四年舉辦「宅料理競賽」，號召全台灣的一家之「煮」站出來，分享愛的味道，用料理發揮影響力，進一步倡議綠色餐飲，鼓勵吃在地、食當令，選擇無毒有機食材，以及選用在地食材來降低食物里程。今年遠東SOGO「宅料理競賽」更提倡「全食物利用」，以廚藝競賽引導民眾，選購友善耕作、少添加物、本地生產的永續農作，充分利用食材的多個部分，從生活中減少剩食，吃得健康又能環保愛地球。

週末遠東SOGO巡迴各店舉辦免費體驗課程，教大家如何把當季食材運用得淋漓盡致，攜手友善環境、安心栽種的農社企「三小市集」，除讓現場消費者品嘗友善栽種的鳳梨果肉及冰茶，更教導民眾充分利用鳳梨葉與皮，製作盆栽及天然無毒的酵素清潔劑，盡可能展現全株價值，透過簡單有趣的手作體驗，將永續飲食概念應用於生活。

遠東SOGO表示，「全食物利用」簡單來說就是「不浪費食材」，物盡其用，但相對地，夠安全的食材才適合做全利用，這也是長期舉辦小農市集、最挺小農的遠東SOGO選擇農社企合作的原因；同時透過「宅料理競賽」的舉辦，將賽事打造為健康飲食分享的平台，歡迎平常就愛下廚的「一家之煮」前來挑戰。

2023年遠東SOGO宅料理競賽分為23歲以上「社會組」與22歲以下「學生組」，初賽於8月10日截止報名，不分餐別，只要端出一道熟食，就有機會挑戰決賽。晉級者將於9月9日聚集台北，現場比試廚藝，個人最高獎金15萬元，學生組也有機會帶回個人最高5萬獎金。詳情可上網查詢關鍵字「SOGO宅料理」，或上活動官網https://newlife.sogo.com.tw/2023mycooking/。