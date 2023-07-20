打卡送扇子、喝燒酒！韓國「大邱啤酒節」現身天母

「2023天母啤酒節」即將於7月22日、23日於天母運動公園。身為台北市姊妹市的韓國大邱廣域市，也特別於韓國區打造大邱炸雞啤酒節的打卡牆，讓台灣的民眾也能感受當地的歡樂氣氛。參與網路社群活動，還有機會獲得水獺扇子、大邱燒酒試飲等福利。

「炸雞＋啤酒」的組合，一直是韓國的經典國民美食組合。其中韓國的大邱廣域市又是被視為「韓國炸雞聖地」，每年大邱也會於大邱市頭流公園舉辦知名的「大邱炸雞啤酒節」活動，匯聚全韓國的知名炸雞廠商、世界各地的啤酒廠商，展開一連串的慶祝活動。

今年大邱炸雞啤酒節即將於8月30日至9月3日期間登場。在活動前夕，大邱也應台北市之邀，參與2023天母啤酒節活動。現場將會規劃炸雞啤酒節的吉祥物、拍照牆，方便民眾感受當地的氣氛。活動期間，凡至官方粉絲團按讚並參與打卡活動，即可獲得「水獺扇子＋大邱燒酒試飲」，名額有限，送完為止。另外下載大邱旅行app的會員，也可在現場獲得大邱禮物兌換券。屆時可至大邱頭流公園兌換禮品。

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