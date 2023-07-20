開箱最貴Buffet「饗」！8大餐區 帝王蟹、生蠔吃到飽

位於台北101的86樓、饗賓餐旅集團旗下的最新Buffet「饗 A Joy」即將於7月23日正式開幕。館內除了提供有龍蝦、帝王蟹腳、鮑魚、牛排等精選食材，同時也能享用法朋、冉冉茶室、興波咖啡、Double V等知名品牌的餐點。同時饗 A Joy也以「寫給世界的一封美味情書」為概念，導入大量的名家藝術裝置，結合360度的高空環景，帶來獨特的用餐體驗。

「饗 A Joy」全店佔地555坪，共設計有282席座位。空間設計以台灣地貌與文化意涵為概念，以「山、海、原、城」意境出發。入口處就可聞到帶著桂花香氣的專屬「饗香氛」，並欣賞由CN Flower等多個團隊一起打造的高山植物藝術造景。根據業者透露，打造硬體設施就斥資約3億元。

在不同的餐區，也還有白鹿傳說光影藝術、尤瑪．達陸打造的「被海擁抱的存在」，以及趙國宗、江明賢、陳普等不同藝術家所創作的藝術裝置，從牆面到天花板，處處都可見到豐富細節，點綴出餐廳內的視覺享受與美學體驗。同時餐廳內的音樂，則是以台灣人共同的記憶所譜寫，營造出沉浸式的用餐感受。

饗以台灣飲食脈絡為底蘊，加上海洋大地的精華為骨感，打造出豐潮、時濤、沁波、熾原、然然、乘城、戀戀、漫漫津澤等8大特色餐區。其中「豐潮」以生猛海鮮為主，提供現開生蠔、蝦蟹貝類，還有特選生食小砵等海味；「時濤」主打日式割烹餐點，陳列多樣化的現握壽司、生魚片。至於「沁波」則有各式冷盤、沙拉、起司盤，甚至是現削伊比利火腿搭配台灣鮮果的組合。

除此之外，「熾原」有豐富的炸物、烤物，而在「然然」則以鐵板燒為舞台，提供牛排、龍蝦、干貝、鮑魚等食材，勢必也將成為最具人氣的排隊重點。而「乘城」則是提供台味料理與中華料理，供應烤鴨四吃、功夫燉品、港點燒臘、巷弄小吃。餐期尾聲，「戀戀」與「漫漫津澤」則各自供應法朋的甜點、Double Vu義式冰淇淋，還有冉冉茶室、Perry’s palate plan、興波咖啡等知名飲品，為餐飲體驗帶來精彩句點。