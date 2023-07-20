聽新聞
test
0:00 / 0:00
以XO干邑桶過桶！泰斯卡Wilder Seas限量版守護海洋
與海洋有著緊密關係的泰斯卡（Talisker）單一麥芽威士忌，今年與國際海洋環保組織Parley for the Oceans聯名，推出首次以XO干邑白蘭地橡木桶過桶的Talisker x Parley聯名限量版——「Talisker Wilder Seas單一麥芽威士忌」，共同為保育海洋生態、守護海洋森林的理念限量發售，全球限量17,940瓶，在台每瓶售價2,600元，每售出一瓶將會捐出3英鎊（約台幣110元）做為海洋森林保育用途。
「Talisker Wilder Seas單一麥芽威士忌」於二次填充美國橡木桶及歐洲橡木桶中熟陳後，再於法國XO干邑白蘭地橡木桶中進行過桶。XO干邑白蘭地不僅豐富了泰斯卡單一麥芽威士忌特有的海島風味層次，於海潮的香氣中，李子和葡萄乾的柔滑香氣陣陣浮現，如此豐富的果味、海鹽和一絲煙燻及辛香味猶如前所未有的深度，令人聯想起海洋潛藏著強大的深藍色力量。
限量酒款的包裝更以「永續性」為核心概念。去除消耗樹林的紙盒，以100%回收材質製作吊牌，更首次選用100%回收玻璃瓶，將包裝總碳排放量減少了80%，瓶身部分則特別將斯凱島沿海的海底地形，以彩繪方式完整重現於瓶身上，展現出泰斯卡致力於守護海洋的堅持及深度。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言