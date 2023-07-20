以XO干邑桶過桶！泰斯卡Wilder Seas限量版守護海洋

與海洋有著緊密關係的泰斯卡（Talisker）單一麥芽威士忌，今年與國際海洋環保組織Parley for the Oceans聯名，推出首次以XO干邑白蘭地橡木桶過桶的Talisker x Parley聯名限量版——「Talisker Wilder Seas單一麥芽威士忌」，共同為保育海洋生態、守護海洋森林的理念限量發售，全球限量17,940瓶，在台每瓶售價2,600元，每售出一瓶將會捐出3英鎊（約台幣110元）做為海洋森林保育用途。

「Talisker Wilder Seas單一麥芽威士忌」於二次填充美國橡木桶及歐洲橡木桶中熟陳後，再於法國XO干邑白蘭地橡木桶中進行過桶。XO干邑白蘭地不僅豐富了泰斯卡單一麥芽威士忌特有的海島風味層次，於海潮的香氣中，李子和葡萄乾的柔滑香氣陣陣浮現，如此豐富的果味、海鹽和一絲煙燻及辛香味猶如前所未有的深度，令人聯想起海洋潛藏著強大的深藍色力量。

限量酒款的包裝更以「永續性」為核心概念。去除消耗樹林的紙盒，以100%回收材質製作吊牌，更首次選用100%回收玻璃瓶，將包裝總碳排放量減少了80%，瓶身部分則特別將斯凱島沿海的海底地形，以彩繪方式完整重現於瓶身上，展現出泰斯卡致力於守護海洋的堅持及深度。