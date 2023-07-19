日本人也會想要！Grand Seiko聯名「金生儀」限量腕表 表盤暗藏數字密碼有夠浪漫

今年是Seiko投身製表的110周年，集團下所有品牌總動員，各別推出紀念腕表。不僅如此，象徵頂級職人工藝的Grand Seiko更為了本地合作多年的鐘表名店「金生儀」100歲生日，量身打造聯名款限量表款，細節皆融入巧思，並限定在台銷售。

台灣歷史最悠久，且仍在營業的金生儀，至今創立100周年，在這漫漫的一個世紀裡，寫下了許多屬於本地鐘表業傳奇。不僅如此，早在台灣的日治時期，金生儀就開始銷售Seiko腕表，彼此合作時間長達70年。而為了金生儀的100歲生日，同時紀念彼此的情誼，由Grand Seiko操刀完成了限量聯名紀念表款。外觀延續了品牌經典輪廓美學，但以象徵「金生儀」的18K玫瑰金材質製成表殼、時標和指針，代表Grand Seiko的湛藍則當作表盤主色。而且細看表盤還帶有立體放射紋路，而且加長的分針和秒針末端以手工折曲，讓針尖得以更貼近面盤刻度，提升辨時度。

慶祝金生儀創立一百周年，Grand Seiko致上慶祝蛋糕以紀念長久以來累積的情誼。圖／Seiko提供

既然作為聯名表款，可不只如此，Grand Seiko還以金生儀的開業年份「1923」取了末兩位數字，裝飾於表盤的23分位置。而且翻開表背，還能看到底蓋上鐫刻了「1923-2023」、限量編號等數字，並可見到所搭載的手上鍊Spring Drive機芯，因為採用雙層發條結構，提供72小時的動力。另外，除了標準藍色鱷魚皮帶，同款另備有一組京都工藝牛皮表帶，利用手工箔貼更增珍稀感，隨附表盒也採用了特製樣式，盒蓋內側並列標示Grand Seiko與金生儀的Logo，限量23只，預計9月推出。

Grand Seiko金生儀100周年限量聯名紀念表，以金生儀的開業年份「1923」取了末兩位數字，裝飾於表盤的23分位置。

Grand Seiko金生儀100周年限量聯名紀念表，能看到底蓋上鐫刻了「1923-2023」、限量編號等數字，並可見到所搭載的手上鍊Spring Drive機芯。圖／Seiko提供