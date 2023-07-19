綿羊油大王二代 澳洲台商的獵人谷之夢

「有夢最美」不再是遙不可及的口號，而是澳洲台商、現年40歲的納維康執行長暨夠麻吉策略長吳鎧圳（Michael Wu）家族胼手胝足，用盡超過25年時光，逐步完成的「獵人谷之夢」，難怪在踏上澳洲這片莊園土地後，常有流連忘返之感，彷彿忘了時間的鐘。

希爾斯頓橄欖莊園種植大量的橄欖樹。記者許晉榮／攝影

接手廢棄酒莊 緣起母親的夢境

10年前的盛夏午後，吳鎧圳與家人來到澳洲獵人谷的一處看似廢棄的酒莊，媽媽陳素珍因為試酒後的「夢境緣起」，讓吳家人從澳洲綿羊油大王、保健食品，再跨足葡萄酒莊園、橄欖園等；一步步編織起他們的「獵人谷之夢」，事業也從澳洲回到台灣，版圖日益茁壯。

吳家弟弟吳鎬任（左起）、吳鎧圳及媽媽陳素珍站在雪梨公司總部合影。記者許晉榮／攝影 位於雪梨北邊約120公里的獵人谷（Hunter Valley），是澳洲雪梨人最喜歡的度假勝地。夠麻吉策略長吳鎧圳站在酒莊的野餐桌前，謙虛地說：「在這之前我們其實也去了很多地方試酒，但不知為何我媽一到這裡就突然睡著，醒來後她開心述說著『夢境奇緣』，從那個不起眼的品酒櫃台開始，一路延伸旁邊看似廢棄的釀酒廠與小水池；畫面歷歷在目。」

「於是我們馬上決定買下這酒莊，一開始是為了取得葡萄籽原料，後來慢慢發展出葡萄酒事業，而且當初的設備也不像現在規模，如今我們的酒莊每年大概可以生產約10幾萬瓶紅白葡萄酒，但這產量以業界來看其實不算多。」

搭著遊園車一路繞行，從山坡上俯瞰整片逾300公頃的土地，除了葡萄老藤，這一大片土地還種植了包括麥蘆卡茶樹、甜橙、葡萄柚及薰衣草等植物。驚喜的是，記者意外撞見了遠方的一群野生袋鼠慵懶的趴臥地上休憩，剎那間，才終於有了「來到澳洲」的真切感受。

投入上千萬元 釀出獨有葡萄酒

隨手摘起一顆甜橙，用力咬了一口後，自然的酸意直竄牙齦，吳鎧圳透露這片土地大部分的成品幾乎全被拿來當作保健食品原料，或直接產地直接送往旗下餐廳，一條龍的服務，不僅讓饕客們可以隨時享受到最新鮮的食材入口，甚至跨海與夠麻吉（Gomaji）電商串連引進台灣。

在麵包上淋上新鮮橄欖油，別有一番滋味。記者許晉榮／攝影

2018年，吳家兄弟以2年時間、並投入上千萬元引進新的機器設備整頓莊園，更找來專業經理人Kees量身打造屬於「獵人谷之夢」的葡萄美酒，實際來到這座釀酒祕密基地，Kees說：「因為喜歡比較乾淨的味道，所以會把在橡木桶陳放一段時間的酒液取出，再放進不鏽鋼桶保存，直到味道對的時候再進行勾兌，如此才能做出屬於『獵人谷之夢』葡萄酒獨有的風味。」實際品酌了一下最原始的味道，這酸澀感似乎不是人人都可以承受。

遠眺葡萄酒莊園對面一望無際的土地，成群的安格斯黑牛正悠閒的吃著牧草，不習慣面對媒體的弟弟吳鎬任指著前方，雄心壯志地說：「未來，我們還將在這裡打造一座頂級的度假村，除了休憩、品酒、還能舉辦浪漫的婚宴；我們也希望為獵人谷帶來更多的人潮與錢潮。」據悉，這投資總額至少數億台幣的未來計畫，正是吳家人在新冠疫情趨緩後加速擴張的放大版「獵人谷之夢」。

夜晚的「獵人谷之夢」葡萄酒莊園，愈夜愈美麗。記者許晉榮／攝影

走遍澳洲 選中希爾斯頓橄欖園

從雪梨搭機約2小時來到格林菲斯（Griffith），再轉乘小巴來到希爾斯頓橄欖園（Hunter’s Dream Olive Farm in Hillston），這個人口不到2千人的小鎮，卻擁有澳洲新南威爾斯州最大的特級橄欖油生產商。

納維康執行長暨夠麻吉策略長吳鎧圳（Michael Wu）頗為滿意說：「當初為了找適合的橄欖園，我幾乎飛越澳洲各地，最後才選中了這座希爾斯頓橄欖園，因為它有現成的榨油廠。」

吳鎧圳遙指著這片總面積約712公頃（相當於25個大安森林公園）、種植超過19萬棵包括科拉蒂（Coratina）、潘多利諾（Pendolino）、萊欽（Leccino）及佛奧（Frantoio）等品種的橄欖莊園，因適逢採收季節，莊園工人正駕駛採收機進入橄欖園，因擔心傷害樹上棲息的生物，於是每棵樹只能以定位震動法震動2分鐘，快速震下一顆顆橄欖。

採收橄欖時每棵樹必須以震動法震動2分鐘。記者許晉榮／攝影

產地直送工廠 採收榨油一條龍

採收機轟轟作響之後，約莫40分鐘左右，工人們趕緊驅車將新鮮橄欖直送工廠作業，透過梳洗將橄欖枝葉與橄欖分離，接著必須在27度C下以冷壓法榨汁、研磨及攪拌，再進行油水分離、過濾，然後正式進入後段的裝瓶及包裝，最終上架販售。

吳鎧圳想起當初買下橄欖園的雄心壯志，仍覺不可思議：「我也知道這不是一個可以快速賺錢、快速回收的企業，甚至可能燒很多錢，但沒關係既然都做了，我想這也是給自己一個持續往前的動力吧！」而以目前來說，希爾斯頓橄欖莊園一年已可生產約50萬噸橄欖油，且橄欖樹種植面積還陸續擴增中。

午餐時刻，所有人直接在橄欖油的製造地，品嘗著烤肉與生菜沙拉，並淋上新鮮製成的橄欖油調味，橄欖的自然香氣在口中迅速散開，這綠色晶瑩剔透的汁液，畫龍點睛的魔力，令人稱奇。

葡萄酒莊園內擺著許多個人收藏畫。記者許晉榮／攝影

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