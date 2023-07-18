「40種韓式食材」吃到飽299！炸雞、年糕、魚板無限吃
喜歡吃韓式料理嗎？全新韓式吃到飽餐廳「馬洗手」自7月初正式插旗新竹。店內提供韓式炸雞、辣炒年糕、韓國魚板、拳頭飯糰等約40款經典韓食與食材，讓民眾可以盡情享受，最低每人299元起。7月31日前，還推出「全面299吃到飽」方案，假日也可享優惠。
「馬洗手」店名取自韓文「맛 있 어 요（mas-iss-eo-yo）」，意指「好吃、美味」。首間門市鄰近新竹火車站，以親民價格與豐富食材，搶攻喜愛韓流的學生市場。馬洗手店內以台灣人熟悉的韓式料理、街頭小吃為主。除必吃的「韓式火鍋」、「辣炒年糕」，還提供炸地瓜、炸水餃、洋蔥圈等在韓國人氣炸物。許多人喜愛的「韓式炸雞」也提供醬釀、美乃滋等不同口味。另外包括地瓜冬粉海苔捲、傳統四角魚板、大醬湯、拳頭飯糰、韓式泡麵等餐點，同樣也吃得到。
馬洗手店內提供2種不同方案。其中「基本吃到飽」每人平日299元，假日349元；另外還有升級版的「肉肉吃到飽」方案，額外升級牛肉、豬肉無限供應，平日每人398元，假日每人448元。為慶祝新店開幕，即日起至7月31日期間，可享「全面299元吃到飽」，讓民眾輕鬆享受韓式美味。
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