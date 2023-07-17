干貝買1送1、滿額送烤魚！爭鮮MAGiC TOUCH變深夜食堂

半夜突然想要吃壽司嗎？爭鮮集團旗下的「MAGiC TOUCH」近期於台北林森北路、長春路口開設新門市，標榜營業至凌晨3點，可以成為不同的宵夜新選擇。為慶祝新店開幕，還有「御品松葉蟹現折100」、憑電影票根送鹽烤鯖魚、北海道厚切干貝買1送1等不同優惠。

本次新開幕的MAGiC TOUCH台北林森店，過去為爭鮮旗下的「樂鮮Sushi Bar」。此次轉型重新開幕，提供有多種壽司與特色料理。其中品牌同步推出的「大滿溢」系列，就有鮭卵大干貝、海膽大干貝堡、雙貝爆爆等13種品項，每份60～180元不等。另外現在也有「泰Magic」系列限定供應中，包括有紅咖哩海灣貝赤蝦、咖椰軟殼蟹厚片、泰爽打拋豬手捲等品項，每份50～90元。