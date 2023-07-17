聽新聞
test
0:00 / 0:00
干貝買1送1、滿額送烤魚！爭鮮MAGiC TOUCH變深夜食堂
半夜突然想要吃壽司嗎？爭鮮集團旗下的「MAGiC TOUCH」近期於台北林森北路、長春路口開設新門市，標榜營業至凌晨3點，可以成為不同的宵夜新選擇。為慶祝新店開幕，還有「御品松葉蟹現折100」、憑電影票根送鹽烤鯖魚、北海道厚切干貝買1送1等不同優惠。
本次新開幕的MAGiC TOUCH台北林森店，過去為爭鮮旗下的「樂鮮Sushi Bar」。此次轉型重新開幕，提供有多種壽司與特色料理。其中品牌同步推出的「大滿溢」系列，就有鮭卵大干貝、海膽大干貝堡、雙貝爆爆等13種品項，每份60～180元不等。另外現在也有「泰Magic」系列限定供應中，包括有紅咖哩海灣貝赤蝦、咖椰軟殼蟹厚片、泰爽打拋豬手捲等品項，每份50～90元。
MAGiC TOUCH台北林森店主打宵夜場次，營業時間為下午16:00～凌晨3:00，滿足夜貓族的用餐需求。為慶祝新店開幕，即日起至7月31日前，來店購買御品松葉蟹（半切），原價499元，優惠價399元；憑欣欣秀泰影城電影票根消費滿500元，送「鹽烤鯖魚」1份。即日起至7月23日「北海道厚切干貝」享買1送1；7月24日至7月31日，「一本星鰻」原價80元，優惠價60元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言