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干貝買1送1、滿額送烤魚！爭鮮MAGiC TOUCH變深夜食堂

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
起士厚切鰻魚，每份80元。記者陳睿中／攝影
起士厚切鰻魚，每份80元。記者陳睿中／攝影

半夜突然想要吃壽司嗎？爭鮮集團旗下的「MAGiC TOUCH」近期於台北林森北路、長春路口開設新門市，標榜營業至凌晨3點，可以成為不同的宵夜新選擇。為慶祝新店開幕，還有「御品松葉蟹現折100」、憑電影票根送鹽烤鯖魚、北海道厚切干貝買1送1等不同優惠。

本次新開幕的MAGiC TOUCH台北林森店，過去為爭鮮旗下的「樂鮮Sushi Bar」。此次轉型重新開幕，提供有多種壽司與特色料理。其中品牌同步推出的「大滿溢」系列，就有鮭卵大干貝、海膽大干貝堡、雙貝爆爆等13種品項，每份60～180元不等。另外現在也有「泰Magic」系列限定供應中，包括有紅咖哩海灣貝赤蝦、咖椰軟殼蟹厚片、泰爽打拋豬手捲等品項，每份50～90元。

MAGiC TOUCH台北林森店主打宵夜場次，營業時間為下午16:00～凌晨3:00，滿足夜貓族的用餐需求。為慶祝新店開幕，即日起至7月31日前，來店購買御品松葉蟹（半切），原價499元，優惠價399元；憑欣欣秀泰影城電影票根消費滿500元，送「鹽烤鯖魚」1份。即日起至7月23日「北海道厚切干貝」享買1送1；7月24日至7月31日，「一本星鰻」原價80元，優惠價60元。

雙貝爆爆，每份180元。記者陳睿中／攝影
雙貝爆爆，每份180元。記者陳睿中／攝影
MAGiC TOUCH推出「泰Magic」系列，每份50～90元。
MAGiC TOUCH推出「泰Magic」系列，每份50～90元。
上選鮭貝滿溢丼，180元。記者陳睿中／攝影
上選鮭貝滿溢丼，180元。記者陳睿中／攝影
MAGiC TOUCH推出全新「大滿溢」系列，主打浮誇的料理風格。記者陳睿中／攝影
MAGiC TOUCH推出全新「大滿溢」系列，主打浮誇的料理風格。記者陳睿中／攝影

壽司 爭鮮 北海道

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