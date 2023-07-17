50種食材吃到飽、開幕送肉盤！全台最大「築間」開幕

連鎖鍋物「築間幸福鍋物」將於7月21日於台中中科商圈打造全台最大旗艦店，佔地達到167坪。為慶祝新店開幕，即日起完成粉絲團任務，就可獲贈「肉肉／海鮮7選1」電子券1張，屆時可以兌換牛五花、梅花豬等肉品。同時另還有3款湯底全新登場。

築間台中中科店為全台第3家火、烤兩吃的分店，佔地167坪，規劃170個座位，並以輕日式風格作為設計主軸。除了經典的鍋物餐點，店內也提供每日限量的「日本A5和牛鍋」，或是適合海鮮控的「龍王鍋」。另外為慶祝中科店開幕，7月21日當天也會推出「九州蒜香豚骨」、「松露金鑽雞湯」及「麻油雞湯」等3款全新湯底。火鍋之外，燒烤的肉品提供牛肉、豬肉、雞肉與海鮮等4大類別，並且規劃有自助吧台，提供數十種的蔬菜、火鍋料、冰淇淋與飲料。整體合計共14款湯底、29款主餐、17款烤物，還有50種可以吃到飽的自助吧食材。