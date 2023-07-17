快訊

不是信義區！台北有錢人住哪 「這里」平均所得296萬第一名

嘉義市廟會爆炸釀28傷！現場有火藥反應 疑煙火落焰肇禍

鴻海挖角！南市三線一星高階警官提前退休 轉任鴻準處長薪水翻倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金宇彬帥穿雙排扣外套「貴公子」上身、布萊德彼特放送熟男魅力 現身2023溫網男子冠軍戰

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
2023年溫布頓網球錦標賽（簡稱：溫網）的男子單打決賽，吸引了眾名人的參與。圖／摘自微博、facebook
2023年溫布頓網球錦標賽（簡稱：溫網）的男子單打決賽，吸引了眾名人的參與。圖／摘自微博、facebook

2023年溫布頓網球錦標賽（簡稱：溫網）的男子單打決賽，由現任球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）對決，尋求衛冕草地大滿貫的約克維奇（Novak Djokovic），這場網球界的年度盛事，果不其然吸引了眾名人的參與。包括西班牙國王、丹尼爾克雷格布萊德彼特安德魯加菲爾德、金宇彬和尼克強納斯等人都親臨比賽現場，為自己支持的球星打氣之外，更替男性們示範何謂夏日紳士著裝典範。

溫網絕對是四大公開賽中，最具優雅風格的網球賽，因此幾乎入座包廂的賓客們，都會自動的在造型上花心思。像是在場邊聚精會神，不時啜飲啤酒觀賽的布萊德彼特，就身穿了翠鳥綠針織馬球衫搭配同色麂皮騎士外套，少不了的是一副增添帥氣魅力的Tom Ford飛行員框太陽眼鏡。而永遠「007」的丹尼爾克雷格則是以淺灰色亞麻混紡西裝外套，內搭白襯衫與條紋領帶，並配搭了方框深茶色太陽眼鏡，展現了英國紳士的休閒裝束，更符合他一貫的俐落與成熟型男印象。值得關注的是前來支持阿爾卡拉斯的西班牙國王菲利佩六世也選穿淺灰色斜紋西裝，加上深藍色白圓點領帶，極為低調但不失個人品味。

布萊德彼特身穿了翠鳥綠針織馬球衫搭配同色麂皮騎士外套，少不了的是一副增添帥氣魅力的Tom Ford飛行員框太陽眼鏡。圖／摘自溫布頓與ATP tour facebook
布萊德彼特身穿了翠鳥綠針織馬球衫搭配同色麂皮騎士外套，少不了的是一副增添帥氣魅力的Tom Ford飛行員框太陽眼鏡。圖／摘自溫布頓與ATP tour facebook

另外，「蛛蛛人」安德魯加菲爾德現身溫網貴賓包廂時，則是選穿了Ralph Lauren紫標系列亞麻套裝，內搭淺紫色的混紡襯衫。身穿Polo Ralph Lauren象牙白套裝與藍白條紋襯衫的尼克強納斯則呈現有別以往的貴族氣質；搭配Ralph Lauren紫標系列深藍條紋雙排扣西裝與白色長褲的金宇彬，舉手投足間更是散發了「貴公子」氣息，讓人難以移開目光。

搭配Ralph Lauren紫標系列深藍條紋雙排扣西裝與白色長褲的金宇彬，舉手投足間更是散發了「貴公子」氣息，讓人難以移開目光。圖／摘自微博
搭配Ralph Lauren紫標系列深藍條紋雙排扣西裝與白色長褲的金宇彬，舉手投足間更是散發了「貴公子」氣息，讓人難以移開目光。圖／摘自微博

不讓男星們專美於前，除了凱特王妃依舊美得讓攝影師頻頻捕捉其身影之外，韓國女星Krystal鄭秀晶也以Ralph Lauren Collection削肩式短洋裝搭配Wellington手拿包，到達溫網觀賽，皮膚白皙的像是自帶光芒。同場的還有楊穎Angelababy選穿Ralph Lauren Collection的亞麻狩獵風格短褲套裝搭配同系列手提包，秀出美腿；「艾蜜莉在巴黎」的法國女星Philippine Leroy-Beaulieu一身白的Ralph Lauren Collection棉麻混紡襯衫、絲質長褲與同系列手提包，也十分耀眼，讓人難以忽視。

韓國女星Krystal鄭秀晶也以Ralph Lauren Collection削肩式短洋裝搭配Wellington手拿包，到達溫網觀賽，皮膚白皙的像是自帶光芒。圖／摘自微博與Ralph Lauren instagram
韓國女星Krystal鄭秀晶也以Ralph Lauren Collection削肩式短洋裝搭配Wellington手拿包，到達溫網觀賽，皮膚白皙的像是自帶光芒。圖／摘自微博與Ralph Lauren instagram

「蛛蛛人」安德魯加菲爾德現身溫網貴賓包廂時，則是選穿了Ralph Lauren紫標系列亞麻套裝，內搭淺紫色的混紡襯衫。圖／摘自Ralph Lauren instagram
「蛛蛛人」安德魯加菲爾德現身溫網貴賓包廂時，則是選穿了Ralph Lauren紫標系列亞麻套裝，內搭淺紫色的混紡襯衫。圖／摘自Ralph Lauren instagram

穿Polo Ralph Lauren象牙白套裝與藍白條紋襯衫的尼克強納斯則呈現有別以往的貴族氣質。圖／摘自Ralph Lauren instagram
穿Polo Ralph Lauren象牙白套裝與藍白條紋襯衫的尼克強納斯則呈現有別以往的貴族氣質。圖／摘自Ralph Lauren instagram

永遠「007」的丹尼爾克雷格則是以淺灰色亞麻混紡西裝外套，內搭白襯衫與條紋領帶，並配搭了方框深茶色太陽眼鏡，展現了英國紳士的休閒裝束。圖／摘自ATP tour facebook
永遠「007」的丹尼爾克雷格則是以淺灰色亞麻混紡西裝外套，內搭白襯衫與條紋領帶，並配搭了方框深茶色太陽眼鏡，展現了英國紳士的休閒裝束。圖／摘自ATP tour facebook

「艾蜜莉在巴黎」的法國女星Philippine Leroy-Beaulieu一身白的Ralph Lauren Collection棉麻混紡襯衫、絲質長褲與同系列手提包，也十分耀眼，讓人難以忽視。圖／摘自Ralph Lauren instagram
「艾蜜莉在巴黎」的法國女星Philippine Leroy-Beaulieu一身白的Ralph Lauren Collection棉麻混紡襯衫、絲質長褲與同系列手提包，也十分耀眼，讓人難以忽視。圖／摘自Ralph Lauren instagram

楊穎Angelababy選穿Ralph Lauren Collection的亞麻狩獵風格短褲套裝搭配同系列手提包，秀出美腿。圖／摘自微博
楊穎Angelababy選穿Ralph Lauren Collection的亞麻狩獵風格短褲套裝搭配同系列手提包，秀出美腿。圖／摘自微博

西班牙國王菲利佩六世也選穿淺灰色斜紋西裝，加上深藍色白圓點領帶，極為低調但不失個人品味。圖／摘自ATP tour facebook
西班牙國王菲利佩六世也選穿淺灰色斜紋西裝，加上深藍色白圓點領帶，極為低調但不失個人品味。圖／摘自ATP tour facebook

溫布頓 阿爾卡拉斯 約克維奇 金宇彬 鄭秀晶 凱特王妃 Angelababy 丹尼爾克雷格 布萊德彼特 安德魯加菲

延伸閱讀

場邊最美風景輸了！溫網「世紀大同框」太吸睛 凱特王妃焦點被搶光

溫網／20歲就奪冠 「小蠻牛」阿爾卡拉斯：美夢成真

7點認識「傳奇快遞員」金宇彬：只要穿校服就衝收視、李秉憲是救命恩人？正向樂觀抗癌成功！

太驚人！布萊德彼特外表逆生長 被讚「班傑明真實版」

相關新聞

iPhone電池舊換新990元又來了！「這6款」小資果粉快預約

iPhone電池舊換新優惠又來啦！神腦限時推出iPhone原廠電池舊換新活動，指定6款系列機種最低只要990元起，再享配...

華泰王子飯店出清特賣！千件商品9元起、運動器材2.5折

「華泰王子大飯店」於2022年10月結束營業後，現址將打造成為複合式大樓。因此在7月21日，連續4天舉辦「華泰大飯店集團...

金宇彬帥穿雙排扣外套「貴公子」上身、布萊德彼特放送熟男魅力 現身2023溫網男子冠軍戰

2023年溫布頓網球錦標賽（簡稱：溫網）的男子單打決賽，由現任球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）對決，尋求衛冕草地大滿貫的約克維奇（Novak Djokovic），這場網球界的年度盛事，果不其然吸引了眾名人的參與。包括西班牙國王、丹尼爾克雷格、布萊德彼特、安德魯加菲爾德、金宇彬和尼克強納斯等人都親臨比賽現場，為自己支持的球星打氣之外，更替男性們示範何謂夏日紳士著裝典範。

星巴克「買一送一」線上抽！連續22天的數位體驗來了

呼叫咖啡控！星巴克繼7月17日、18日連續兩天，推出「買一送一」優惠後，接力宣布於7月19日至8月9日連續22天，推出「...

重現紐約絕景！海瑞溫斯頓全新橘色系珠寶 定格壯闊

每個偉大城市除了人類文明的成就積累，也總有一方自然美景、令人念念不忘。有「明星珠寶商」之稱的海瑞溫斯頓（Harry Wi...

飛越澳洲尋找夢中的橄欖園 揭開希爾斯頓的綠色奇蹟

為了尋找夢中的橄欖園，納維康執行長暨夠麻吉策略長吳鎧圳（Michael Wu）幾乎飛遍全澳洲，終於覓得足以和地中海盛產國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦