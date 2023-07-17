金宇彬帥穿雙排扣外套「貴公子」上身、布萊德彼特放送熟男魅力 現身2023溫網男子冠軍戰

2023年溫布頓網球錦標賽（簡稱：溫網）的男子單打決賽，由現任球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）對決，尋求衛冕草地大滿貫的約克維奇（Novak Djokovic），這場網球界的年度盛事，果不其然吸引了眾名人的參與。包括西班牙國王、丹尼爾克雷格、布萊德彼特、安德魯加菲爾德、金宇彬和尼克強納斯等人都親臨比賽現場，為自己支持的球星打氣之外，更替男性們示範何謂夏日紳士著裝典範。

溫網絕對是四大公開賽中，最具優雅風格的網球賽，因此幾乎入座包廂的賓客們，都會自動的在造型上花心思。像是在場邊聚精會神，不時啜飲啤酒觀賽的布萊德彼特，就身穿了翠鳥綠針織馬球衫搭配同色麂皮騎士外套，少不了的是一副增添帥氣魅力的Tom Ford飛行員框太陽眼鏡。而永遠「007」的丹尼爾克雷格則是以淺灰色亞麻混紡西裝外套，內搭白襯衫與條紋領帶，並配搭了方框深茶色太陽眼鏡，展現了英國紳士的休閒裝束，更符合他一貫的俐落與成熟型男印象。值得關注的是前來支持阿爾卡拉斯的西班牙國王菲利佩六世也選穿淺灰色斜紋西裝，加上深藍色白圓點領帶，極為低調但不失個人品味。

布萊德彼特身穿了翠鳥綠針織馬球衫搭配同色麂皮騎士外套，少不了的是一副增添帥氣魅力的Tom Ford飛行員框太陽眼鏡。圖／摘自溫布頓與ATP tour facebook

另外，「蛛蛛人」安德魯加菲爾德現身溫網貴賓包廂時，則是選穿了Ralph Lauren紫標系列亞麻套裝，內搭淺紫色的混紡襯衫。身穿Polo Ralph Lauren象牙白套裝與藍白條紋襯衫的尼克強納斯則呈現有別以往的貴族氣質；搭配Ralph Lauren紫標系列深藍條紋雙排扣西裝與白色長褲的金宇彬，舉手投足間更是散發了「貴公子」氣息，讓人難以移開目光。

搭配Ralph Lauren紫標系列深藍條紋雙排扣西裝與白色長褲的金宇彬，舉手投足間更是散發了「貴公子」氣息，讓人難以移開目光。圖／摘自微博

不讓男星們專美於前，除了凱特王妃依舊美得讓攝影師頻頻捕捉其身影之外，韓國女星Krystal鄭秀晶也以Ralph Lauren Collection削肩式短洋裝搭配Wellington手拿包，到達溫網觀賽，皮膚白皙的像是自帶光芒。同場的還有楊穎Angelababy選穿Ralph Lauren Collection的亞麻狩獵風格短褲套裝搭配同系列手提包，秀出美腿；「艾蜜莉在巴黎」的法國女星Philippine Leroy-Beaulieu一身白的Ralph Lauren Collection棉麻混紡襯衫、絲質長褲與同系列手提包，也十分耀眼，讓人難以忽視。

韓國女星Krystal鄭秀晶也以Ralph Lauren Collection削肩式短洋裝搭配Wellington手拿包，到達溫網觀賽，皮膚白皙的像是自帶光芒。圖／摘自微博與Ralph Lauren instagram

「蛛蛛人」安德魯加菲爾德現身溫網貴賓包廂時，則是選穿了Ralph Lauren紫標系列亞麻套裝，內搭淺紫色的混紡襯衫。圖／摘自Ralph Lauren instagram

穿Polo Ralph Lauren象牙白套裝與藍白條紋襯衫的尼克強納斯則呈現有別以往的貴族氣質。圖／摘自Ralph Lauren instagram

永遠「007」的丹尼爾克雷格則是以淺灰色亞麻混紡西裝外套，內搭白襯衫與條紋領帶，並配搭了方框深茶色太陽眼鏡，展現了英國紳士的休閒裝束。圖／摘自ATP tour facebook

「艾蜜莉在巴黎」的法國女星Philippine Leroy-Beaulieu一身白的Ralph Lauren Collection棉麻混紡襯衫、絲質長褲與同系列手提包，也十分耀眼，讓人難以忽視。圖／摘自Ralph Lauren instagram

楊穎Angelababy選穿Ralph Lauren Collection的亞麻狩獵風格短褲套裝搭配同系列手提包，秀出美腿。圖／摘自微博